Día de la Inauguración del Mundial 2026 en CDMX será feriado: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio de 2026 será declarado como "día feriado" con motivo del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Azteca.

"Recordemos que el día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado. Así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda en este caso tener ese día para disfrutar el mundial", dijo Brugada durante la presentación de diversos proyectos del gobierno capitalino con los que se buscarán fomentar las actividades deportivas en la capital.

Cabe recordar que la CDMX invertirá más de 6,000 millones de pesos en diversos proyectos de infraestructura, agua, seguridad, y movilidad.

Para esta justa deportiva el gobierno capitalino espera la llegada de más de 5 millones de turistas.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera edición con 48 equipos, un aumento de 32 respecto a la edición del 2022.