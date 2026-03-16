Derrame petrolero deja 91 toneladas de residuos

Las labores de limpieza por la presencia de petróleo en playas del Golfo de México registran un avance aproximado del 85%, luego de que se recolectaran 91 toneladas de residuos impregnados con petróleo en las costas de Veracruz y Tabasco, informó el gobierno federal, al tiempo que reiteró que el origen de la emergencia ambiental es una empresa privada.

Ayer se informó que ya concluyeron las acciones de contención en la zona marítima donde inicialmente se detectó la pluma de hidrocarburo frente a las costas del Golfo, por lo que actualmente no se reporta presencia de residuos en esa área.

El 15 de marzo, personal de Semarnat, Profepa, ASEA y Pemex realizó sobrevuelos de reconocimiento en las costas de ambas entidades para evaluar las condiciones del litoral y supervisar las labores de limpieza.

Paralelamente, se efectuaron recorridos terrestres en puntos de Tabasco como Barra de Tupilco y Arroyo Verde, en el municipio de Paraíso, así como en playas del Ejido Sinaloa, Ejido El Alacrán y Manatinero, en el municipio de Cárdenas, donde continúa la recolección de residuos contaminados.

En estas zonas se retiraron distintos volúmenes de material impregnado con hidrocarburo, entre ellos alrededor de 80 metros cúbicos en el Ejido Sinaloa, 30 metros cúbicos en Arroyo Verde y 10 metros cúbicos en Manatinero, además de aproximadamente una tonelada en el Ejido El Alacrán.

Mientras que, en Veracruz, las labores iniciaron el 5 de marzo en Playa Barrillas y posteriormente se extendieron a Playa Linda y Playa Jicacal, además de la Laguna del Ostión, donde se utilizaron cordones oleofílicos para contener rastros de hidrocarburo en el agua. En estos puntos participaron 210 trabajadores, quienes recolectaron 40 toneladas de residuos en Playa Barrillas, 20 toneladas en Playa Linda, 30 toneladas en Playa Jicacal y una tonelada en la Laguna del Ostión, ubicada en el municipio de Pajapan.

Los residuos recolectados fueron trasladados a celdas de almacenamiento temporal habilitadas para su manejo y disposición final, mientras continúan las labores de saneamiento en distintas zonas del litoral.

El pasado viernes el gobierno federal indicó que se indagaba el origen del contaminante y se procedería “conforme a la legislación aplicable para sancionar a la empresa responsable y garantizar la reparación del daño ambiental”.

Hace unos días, ONG agrupadas en la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México informaron que, desde el 1 de marzo, pescadores comenzaron a reportar la presencia de residuos derivados del petróleo en playas y en el mar a lo largo de una franja costera de aproximadamente 170 kilómetros, que se extiende desde Pajapan, en Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco.