Alteran escena de la casa del Mencho

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el interior de los seis inmuebles asegurados en Tapalpa, durante el operativo en el cual fue abatido Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue alterado, por lo que inició una investigación.

“Esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

“Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas.

“Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”, indicó mediante una comunicación oficial.

Enfrentamiento

La FGR indicó que el caso del Mencho consistió en un operativo de “alta complejidad táctica”, cuyo objetivo principal era capturar al presunto líder criminal. Durante la acción se registraron enfrentamientos armados debido a la resistencia del detenido y de otros integrantes de la organización.

Recordó también que el enfrentamiento ocurrió en una zona abierta, despoblada y alejada del lugar donde se ubican las cabañas señaladas, lo que derivó en la pérdida de vidas humanas y en que el detenido resultara herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para intentar salvaguardar su vida.

En ese contexto, se explicó que los inmuebles señalados inicialmente —uno de los cuales era presumiblemente su casa— no fueron asegurados de inmediato debido a que no existían condiciones mínimas de seguridad para el ingreso del personal ministerial y pericial. Una vez que la situación fue controlada, la institución solicitó a una autoridad judicial la orden de cateo correspondiente para ingresar legalmente a las seis propiedades.