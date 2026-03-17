El streaming musical fraudulento es cuando se inflan artificialmente las reproducciones en las plataformas como Spotify, Amazon Music, YouTube Music y Apple Music con la finalidad de generar regalías y ganar posiciones en las clasificaciones de popularidad. Es una manipulación digital que daña a músicos, compositores y compañías de grabación. El método más común es que los defraudadores establecen “granjas de bots” que utilizan miles de celulares baratos con un sistema automatizado para crear usuarios falsos y reproducir (streaming) constantemente (24/7) una misma canción. Con ello cobran en forma fraudulenta regalías por esas reproducciones.

Estos delincuentes también venden este servicio de bots a músicos para impulsar no sólo sus regalías, sino su posición en las listas de popularidad de la radio para generar más ventas. Pero se han generado sistemas de monitoreo para detectar esas prácticas fraudulentas mediante un encriptado especial en las grabaciones de las canciones que se envían a la radio para su reproducción. Ello permite un registro preciso de cuándo y con qué frecuencia una canción es reproducida. El sistema no es manipulable y permite detectar patrones inusuales de reproducción.

Un reportaje reciente en la revista Rolling Stone (febrero de 2026) trata el tema, mencionando a uno de los primeros defraudadores que será enjuiciado por este delito digital (Mike Smith) en Estados Unidos. En ese ejemplo, este delincuente tenía 1,040 cuentas, cada una “bajando” (streaming) 636 canciones al día para un total de 661,440. La regalía estándar es medio centavo de dólar, con lo que generaba una ganancia diaria de 3,307 dólares o en promedio 99,216 dólares mensuales, cerca de 1.2 millones de dólares al año. Se estima que entre 2017 y 2024 cobró más de 10 millones de dólares a través de este esquema. Smith aplicó otra variante que consistió en producir miles de canciones con IA y luego hacerlas accesibles en las plataformas y con sus bots reproducirlas en forma masiva.

El mercado de streaming en Estados Unidos genera ingresos cercanos a 15,000 millones de dólares anuales y se estima que cerca del 8% de ese total corresponde a regalías perdidas por los fraudes, es decir, 1,200 millones de dólares. La acusación principal contra Smith se concentra en las canciones generadas con IA, y se cree que el grueso de los 10 millones de dólares que obtuvo ilegalmente corresponde a esa actividad.

La propensión del streaming a estos fraudes ejemplifica el típico caso donde la regulación va varios pasos atrás de las innovaciones. Hay que reforzar la regulación al uso de bots para fines comerciales. También la regulación para definir la propiedad intelectual de obras creadas con IA es un área difusa.

Este caso ilustra cuán vulnerable a fraudes es el streaming de música. Estas prácticas mandan un potente mensaje a la industria de la integridad y confianza que los usuarios y creadores tienen en el mercado digital. Pero también es una llamada de atención a los reguladores de varias actividades como el funcionamiento de las plataformas musicales y la IA. El mensaje es claro: esta industria tiene que construir un ecosistema anti fraude más sólido que sea preventivo para evitar estos casos.