En 2025, el segundo año con más violencia política desde 2018

La violencia político-electoral en México registró 382 incidentes durante 2025, lo que representa el segundo nivel más alto desde 2018, de acuerdo con el más reciente reporte elaborado por la consultora Integralia.

Además, se indicó que la mayor parte de los incidentes se concentró en el primer semestre del año, cuando se registraron 254 casos, frente a 128 en la segunda mitad de 2025. Los picos más altos ocurrieron en mayo y junio, lo que, según la empresa, reflejó que la cercanía de procesos electorales sigue siendo un detonante relevante para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.

Mientras que, en términos geográficos, la violencia político-electoral se concentró principalmente en Veracruz, con 104 casos; Guerrero, con 34; Morelos, con 32; Oaxaca, con 29; Puebla, con 26; y Guanajuato, con 21 incidentes. Estas entidades comparten, según el estudio, altos niveles de fragmentación criminal y debilidad institucional.

Además, el informe señaló que esta cifra confirma que la violencia se ha consolidado como un mecanismo recurrente de presión política y de control territorial en diversas regiones del país.

Según el análisis, aunque 2025 no fue un año electoral típico —pues sólo se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango, además de procesos judiciales en el ámbito nacional y en algunas entidades—, la cercanía de los procesos electorales continuó siendo un detonante relevante de agresiones.

También, se advirtió que este fenómeno está estrechamente vinculado con la presencia del crimen organizado, cuyo objetivo no se limita a la agresión directa contra actores políticos, sino que busca asegurar el control territorial, económico y político en distintas regiones del país. En el documento, se detalló que estas organizaciones recurren a mecanismos de imposición y coacción para dominar rutas, mercados y economías locales, así como influir en la vida pública.

Municipios vulnerables

Integralia también destacó que los municipios siguen siendo el nivel de gobierno más vulnerable, al concentrar 79.3% de los casos, debido a factores estructurales como corporaciones policiales débiles, limitaciones presupuestales y escasa presencia de fuerzas de seguridad estatales o federales.

En cuanto al tipo de agresión, el homicidio doloso fue el mecanismo predominante, al representar 49.2% de los incidentes registrados. Le siguieron las amenazas, los atentados con armas de fuego, los secuestros y las desapariciones, lo que refleja una escalada en la letalidad de la violencia política.

Finalmente, el reporte advirtió que, pese al incremento sostenido de este tipo de violencia, las actuales propuestas de reforma electoral no abordan mecanismos específicos para enfrentar el problema, por lo que se dijo que existe el riesgo de que en los próximos procesos electorales, particularmente en 2027, se registre un aumento aún mayor de asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos.