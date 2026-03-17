BC, Michoacán, Morelos, los congresos más caros

Los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Jalisco, en estricto orden, encabezan la lista del dispendio respecto del gasto por diputado local en México.

Cada uno de los 25 diputados bajacalifornianos implica para el año en curso 48.1 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo de aquel estado norteño correspondiente al ejercicio fiscal de 2026, aprobado por los propios legisladores locales, que asciende a 1,203.3 millones de pesos

En segundo lugar se ubican los 40 legisladores locales de Michoacán, con un gasto por cabeza de 32.7 millones de pesos; el gasto que ellos mismos se autorizan asciende a 1,309.1 millones de pesos el presente año.

Los 20 legisladores locales de Morelos a auto asignaron un presupuesto total para 2026 por 637.3 millones de pesos, lo que significa que cada uno representará un gasto de 31.8 millones de pesos.

El presupuesto del Poder Legislativo de la Ciudad de México para el año curso que los 66 legisladores locales decidieron asignarse suma 1,886.3 millones de pesos; cada uno costará 28.5 millones de pesos a los contribuyentes de la capital del país.

Ubicados en el quinto sitio de la lista de los 32 congresos de las entidades federativas del país por lo oneroso de su costo, los 38 legisladores del Poder Legislativo de Jalisco, cuyo presupuesto para 2026 asciende a 1,016 millones de pesos, representaron un gasto de 26.7 millones de pesos.

El anunciado “plan B’’ de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará hoy al Congreso de la Unión pretende disminuir el gastos de los 32 Congresos locales del país.

Los menos onerosos

En contraste, los cinco Congresos locales con el gasto más bajo por legislador son los Colima (25 diputados), Campeche (35), Chiapas (40), Tabasco (35) y Tamaulipas (36), que registraron empate, y de Yucatán (25), con 5.1, 6.1, 8.5, 8.6 y 8.7 millones de pesos, respectivamente.

Cada uno de los 33 diputados locales del Congreso de Chihuahua, cuyo presupuesto para el ejercicio en curso sumó 803.5 millones de pesos, costará este año 24.3 millones de pesos; los 36 del Poder Legislativo de Guanajuato significarán un gasto de 23.1 millones de pesos por cabeza; de 22.2 millones de pesos cada uno de los 46 del Congreso de Guerrero; y cada uno de los 25 quintanarroenses implicarán este año una erogación por 21.4 millones de pesos puesto que su el presupuesto anual del Congreso de aquel estado asciende a 536.3 millones de pesos.

El Congreso de Tlaxcala dispondrá de 503.3 millones de pesos; es decir cada uno de sus 25 diputados representará un gasto por 20.1 millones de pesos, que el presupuesto del Congreso del Estado de México aprobado para 2026 por sus 75 diputados locales suma 1,475.8 millones de pesos, monto que implica un gasto por legislador de 19.6 millones de pesos.

Los 25 diputados del Congreso de Querétaro se auto asignaron un presupuesto total por 433.6 millones de pesos; es decir, cada uno representará un gasto de 17.3 millones de pesos.

Por cada legislador integrante de los congresos de Durango (25) y Nayarit (30) derogará en el presente año 16.1 y 15.3 millones de pesos, respectivamente.