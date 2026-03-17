La OCDE recomienda lo opuesto a la política del gobierno

El organismo subraya que en este siglo el PIB percapita de México ha crecido menos que en Asia y Latinoamérica en conjunto y que el impulso a la economía es urgente. No advierte riesgos macro inminentes, pero sí sustanciales: en el comercio internacional y en la volatilidad y la aversión al riesgo que pueden causar “fuga” de capitales, presionar el tipo de cambio e impactar el costo de la deuda.

Expresa que el Plan México busca mejorar la regulación para la reactivación de la inversión, cerrar brechas de infraestructura y motivar cadenas de oferta locales.

Añade que se debe elevar el gasto público en rubros que alienten el crecimiento, el desarrollo de capacidades y la digitalización, vigoricen la gobernanza y aumenten la inclusión de género en lo laboral. Subraya que destrabar el potencial de energías limpias atraería mayor inversión y apoyaría la mitigación del cambio climático.

Más en particular, recomienda:

1. Un marco fiscal de mediano plazo para subir los ingresos y la calidad del gasto público: más a educación y salud, alejarse de proyectos de beneficio costo “cuestionable” y de PEMEX. Hay que evaluar rigurosamente los proyectos de inversión, con priorización clara, transparencia y responsabilidad (accountability).

2. Un plan comprensivo para reducir la informalidad, con generación de habilidades de la mujer y su empleo, mejor educación en las escuelas y sus horarios, en la ausencia de escuelas de tiempo completo, y un fondo federal para la educación temprana y los cuidados. Es crucial alinear los programas educativos con la demanda laboral de hoy.

3. Inversión privada sustancial en energías renovables y regulaciones que creen claridad, estabilidad y confianza para logra los objetivos climáticos. Es urgente modernizar la congestionada red de transmisión e integrar nuevos proyectos limpios. Manejo efectivo del agua frente a los patrones cambiantes de lluvias y temperatura y a las pérdidas por la edad y falta de mantenimiento de la infraestructura.

4.Fortalecer los criterios de selección en el poder judicial, asegurando experiencia profesional.

5. Independencia de facto de los reguladores, recalcando la autoridad de competencia, desvinculándolos de los ciclos políticos.

6. Enfrentar problemas persistentes en las telecomunicaciones para incrementar la digitalización de las MyPyMEs, las habilidades y mejor ciberseguridad. Mayor competencia reduciendo los costos del espectro y evitar la interconexión excesivamente onerosa por parte del preponderante.

7. En seguridad, generar capacidades de inteligencia coordinadas entre la federación y los estados y con más recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos.

Más allá del reconocimiento de la estabilidad presente de la economía, del Plan México (políticamente correcto) y de los riesgos que señala explícitamente, las recomendaciones son pertinentes e implican la existencia de muchos riesgos de corto, mediano y largo plazos.

Pero lo más notable es que la gran mayoría de las sugerencias van en sentido contrario a las decisiones, políticas y reformas constitucionales que el gobierno y las mayorías de Morena, de antes y hoy, imponen cotidianamente.