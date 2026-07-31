Sismo de 4.7 cerca de Nápoles, Italia, dejó al menos 10 heridos leves y daños materiales

Un terremoto de magnitud 4.7 en la escala de Ritcher que se registró la tarde de este viernes cerca de Nápoles, en el sur de Italia, dejó al menos una decena de heridos, provocado la interrupción del servicio ferroviario y cortes de electricidad en la zona.

El sismo ocurrió a las 19:46 horas cerca de los Campos Flégreos, con epicentro a cinco kilómetros de Pozzuoli y una profundidad de tres kilómetros, indicó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

Hasta el momento, diez personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, según confirmó en redes sociales el Departamento de Protección Civil italiano.

El organismo detalló que fruto del terremoto se registraron "derrumbes de edificios deshabitados, cortes de suministro eléctrico, daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra en el territorio, sobre los cuales se llevarán a cabo verificaciones en las próximas horas".