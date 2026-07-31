Rubio considera un "logro extraordinario" la creciente influencia de EU en América Latina

El secretario de Estado, Marco Rubio, saludó este viernes "el logro extraordinario" que supone a su juicio que América Latina y el Caribe estén actualmente bajo una mayoría de gobiernos afines a Estados Unidos.

"Por primera vez en 15 o 20 años, la inmensa mayoría de los países del hemisferio occidental están ahora encabezados por líderes proestadounidenses y gobiernos proestadounidenses. Es un logro extraordinario", dijo Rubio en una reunión de gabinete.

"Prácticamente en cada elección que se ha celebrado desde que usted fue elegido presidente, ha salido electa una persona que es proestadounidense, y creo que esta es una situación increíble" añadió Rubio dirigiéndose al presidente Donald Trump.

Keiko Fujimori, quien asumió esta semana en Perú, es la más reciente mandataria en sumarse a la ola conservadora afín a Trump en la región.

Este viernes Rubio sostuvo con ella una conversación telefónica, informó el Departamento de Estado.

A pesar de esta serie de victorias consecutivas, en realidad son solamente 17 países, la mitad aproximadamente de gobiernos de la región, los que están en manos de líderes claramente alineados con la política agresiva y antimigratoria de Donald Trump.

Del lado de la izquierda, sólo quedan dos potencias regionales, México y Brasil, mientras que Colombia está a punto de pasar el testigo al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El rival histórico de Estados Unidos en la región, Cuba, se encuentra inmersa en una gravísima crisis económica.

La Habana perdió además en enero a su principal aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido y presentado ante la justicia por fuerzas militares estadounidenses.

Caracas colabora desde entonces con la agenda energética y económica de Washington, mientras que Nicaragua muestra una actitud desafiante.

A pedido de Estados Unidos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles una reunión especial para abordar la situación en el país centroamericano.