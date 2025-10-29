Consejeros electorales piden mantener vivos a los Oples ante una reforma electoral

Consejeros electorales de diversos estados reiteraron la importancia de mantener vivos los Organismos Públicos Locales (Oples) ante una eventual Reforma Electoral, ello al advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con los recursos necesarios para organizar todas las elecciones que se llevan a cabo en el país.

Tras entregar al INE sus propuestas para la Reforma Electoral, integrantes de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica (Red Cívica), y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), también expresaron que la democracia necesita evolucionar, pero no en detrimento de lo que se ha construido.

“Si los OPL desaparecieran y las elecciones locales quedaran en manos del INE, ésta tendría necesariamente que incrementar sus recursos humanos, materiales y financieros en cada uno de los estados, debido a que como actualmente está diseñado, no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales”, expuso Christian Uziel García Reyes, Consejero del OPL de Hidalgo.

El también Coordinador Regional de Red Cívica destacó que desde hace más de una década los Oples han sido parte importante en la organización de un total de 8,540 comicios tanto federales, como locales, y “ninguno de estos trajo consigo algún conflicto postelectoral, de tal suerte que el modelo ha garantizado condiciones democráticas de habilidad y estabilidad política a más de una década de su creación”.

Por ello, cuestionó los argumentos “falaces” de que se tendrían ahorros si la organización de las elecciones locales pasa a manos del INE, pues alertó que además de que se necesitarán más recursos, “si se eliminaran los OPL, el INE tendría que sumar a sus 332 consejos, 1,571 consejos municipales y 638 consejos distritales locales, con todo lo que ello implica”.

Por su parte, la consejera de Jalisco y Presidenta de Red Cívica, Claudia Alejandra Vargas Bautista, dio a conocer un decálogo para abonar a la construcción de una reforma electoral “que resuelva con eficiencia y eficacia los problemas que el sistema actual presenta”.

Entre las propuestas de la organización destaca el destinar presupuesto suficiente para programas y proyectos en materia de educación cívica; obligar a las autoridades educativas de los gobiernos estatal y federal incluir contenidos generados por las autoridades electorales enfocados a promover valores de la democracia desde temprana edad.

Fomentar el uso de la tecnología para generar contenidos en materia de educación cívica en las diversas redes y plataformas, así como promover la colaboración entre órganos de gobierno con autoridades electorales para fomentar el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En un segundo evento, el consejero de Chihuahua y presidente de RENACEDI, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, coincidió en la permanencia de los OPL en el sistema electoral mexicano, debido a que “son instituciones que desde hace 30 años han robustecido el régimen democrático con la implementación de procesos, reglamentos, esquemas y campañas novedosas y efectivas que han permitido la transición del poder público de manera completamente pacífica”.

Además de advertir que la democracia mexicana necesita evolucionar, “por supuesto, pero nunca en detrimento de lo que se ha construido. Por el contrario, debemos fortalecer sus cimientos”, pues aseguró que la evidencia técnica de todo lo que se ha construido desde los OPL es muestra de los enormes beneficios que aportan para el funcionamiento óptimo del sistema electoral de México.

Cabe señalar que estas y otras propuestas serán entregadas de manera íntegra por el INE a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Poder Legislativo.