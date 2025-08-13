Pide Taddei análisis antes de eliminar a los OPLE

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pidió esperar a que avance el proceso de diagnóstico antes de emitir opiniones o veredictos sobre la eventual eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado con el argumento de reducir gastos electorales.

Taddei Zavala precisó que será el diagnóstico técnico el que determine si los OPLE deben permanecer, modificarse o integrarse a las funciones del INE.

Recordó que actualmente las responsabilidades están claramente divididas: el INE atiende los procesos federales, mientras que los OPLE se encargan de lo local.

“Todas las reformas electorales históricamente han sido para cumplir alguna demanda social, política o bien económica. Todos pasan por el tamiz de que va a ser más económico el proceso electoral (pero) habría que ver porque no podemos adelantar, hay muchas opiniones. Hay que ver ya en la redacción de la propuesta”, afirmó

Sobre la participación del INE en las mesas de discusión, explicó que la institución no puede intervenir como órgano en las charlas públicas, pero sí podrán hacerlo consejeros y funcionarios a título personal. Asimismo, destacó que el Instituto ya es parte de la comisión instalada en la Cámara de Diputados, lo que permitirá aportar su experiencia en materia técnica, logística y organizativa.

“El hecho de que se abra a la discusión pública es una buena señal (...) es la vía correcta para que la Comisión elabore un diagnóstico sólido y, posteriormente, una propuesta de reforma”, consideró.

Espaldarazo a Comisión

Taddei llamó a la opinión pública a evitar juicios o críticas anticipadas sobre el trabajo que realice el grupo que conformó la presidenta Sheinbaum.

Además, aseguró que Pablo Gómez, que presidirá la comisión electoral presidencial, es una persona con experiencia y otros integrantes de la mesa de trabajo, como el exministro, Arturo Zaldívar, también aportan conocimientos clave para el proyecto, en este caso en el ámbito jurídico.