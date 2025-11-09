Conapred y Lotería Nacional emiten billete que promueve la importancia de la inclusión y la no discriminación

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la titular del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, destacaron la importancia de reconocer y visibilizar la lucha constante por erradicar prácticas discriminatorias

Con la develación del billete, Conapred concluye una jornada de diversas actividades que se enmarcaron en la conmemoración del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación

El Sorteo Zodiaco No. 1725 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Lotería Nacional presentaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1725 que difunde el mensaje: “México es diversidad, inclusión y derechos, palabras que transforman”, nombrado así, como emblema que recorre el territorio nacional para recordar el compromiso de construir un país más justo, incluyente y respetuoso de la dignidad humana.

La develación del billete cierra las actividades de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación, la cual se enmarcó en la conmemoración del 19 de octubre: Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación.

Durante la develación del billete conmemorativo en el Centro Nacional de las Artes (CENART), la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la titular del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, destacaron la importancia de reconocer y visibilizar la lucha constante por erradicar prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas gocen de igualdad de todos los derechos.

En este marco, Olivia Salomón expresó que la Lotería Nacional acompaña esta conmemoración para difundir y dar visibilidad a una causa fundamental para el país: la igualdad y la no discriminación, valores que fortalecen la convivencia, la empatía y el respeto entre todas y todos los mexicanos.

Al exponer que los billetes reflejan el compromiso de visibilizar las causas que nos dan identidad como nación, la directora Olivia Salomón resaltó que México vive un momento de transformación donde la igualdad es una política pública que se traduce en hechos concretos, gracias a un gobierno que trabaja para cerrar brechas, derribar barreras y garantizar que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo en libertad.

Destacó que en tiempos de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones no sólo se han renovado, sino que transforman la manera de concebir la justicia y el ejercicio del poder. “Hoy la justicia no se entiende como privilegio, sino como un derecho universal; no como un discurso, sino como una práctica diaria que se traduce en igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y dignidad para todas las personas”, citó.

Por esa razón, argumentó la directora, tiene tanta relevancia el Plan Integral contra el Abuso Sexual presentado por la secretaria de las Mujeres, diseñado para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres e impulsar un cambio cultural en la sociedad.

Durante su participación la presidenta de Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, resaltó que cada 19 de octubre se nos invita a recordar una lucha resultado de la resistencia de voces que por siglos han exigido ser escuchadas y respetadas.

A través de la Jornada. acotó, Conapred trabajó este año para visibilizar y reflexionar sobre ello, y con la develación del billete conmemorativo se concluye una serie de actividades a favor de los derechos humanos.

“Cada cachito de este billete lleva un mensaje y queremos que viaje por todo el país, que cada persona que lo vea sienta orgullo de vivir en un país que se atreve a mirarse diverso y a decir, con voz firme, que la igualdad no es un ideal, es una responsabilidad colectiva”.

En representación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera, afirmó que la lucha contra la discriminación debe ser constante, en una tarea que exige introspección, coordinación, voluntad política y sobretodo una convicción ética.

“Este billete conmemorativo que hoy nos presenta Conapred y Lotería Nacional no sólo es un símbolo, es una declaración pública del compromiso que tenemos como Estado a favor de la igualdad”, mencionó.

En este mismo tenor, agregó que la Secretaría de Gobernación reitera su acompañamiento y compromiso en la promoción de la cultura de la paz, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

Finalmente, Raúl Uribe Carvajal, titular de la Dirección de Programación Artística, en representación de Vicente Jurado López, director del Centro Nacional de las Artes, refirió que desde el ámbito de la enseñanza y la difusión de las artes, se comparte la urgencia de que todos los espacios de la vida pública de México sean libres de toda forma de violencia y de toda forma de discriminación.

Un cachito incluyente

La titular de la Lotería Nacional informó que el Sorteo Zodiaco No. 1725 se realizará el domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas; contiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Se emitieron dos millones 400 mil billetes, los cuales ya se encuentran disponibles para su adquisición en todo el país, a través de los 11 mil puntos de venta y en miloteria.mx. El costo del cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.