CNDH llama al gobierno de Veracruz a aceptar Recomendación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió por segundo día consecutivo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) a aceptar y cumplir con recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), al advertir que su negativa ha derivado en la vulneración de derechos fundamentales de víctimas y sus familias.

El pasado martes, 14 de octubre, la CNDH dio a conocer la Recomendación 121/2025, derivada del rechazo de la Recomendación 025/2024 emitida por la CEDHV. En ese caso, se acreditó que personal de la Fiscalía no integró con diligencia una carpeta de investigación por la desaparición y posterior asesinato de una persona.

Según el organismo, los argumentos con los que la FGEV desestimó la resolución “carecían de fundamentación adecuada” y mostraban una “falta de exhaustividad” en la investigación, lo que impidió garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

Además, el organismo nacional determinó que las respuestas de la Fiscalía fueron “ambiguas” y sin sustento, pues no precisaron qué acciones concretas se habían realizado para localizar a la víctima o sancionar a los responsables.

“Esta CNDH acreditó que la Fiscalía Estatal no ajustó su actuar conforme a los parámetros normativos y estándares adecuados, ni estableció medidas encaminadas a determinar el destino o paradero de la víctima”, señaló el comunicado.

Por otro lado, el 15 de octubre, la Comisión emitió una segunda resolución, la Recomendación 123/2025, nuevamente dirigida a la FGEV, esta vez por su negativa a aceptar la Recomendación 014/2024 de la CEDHV.

En dicho expediente, se documentaron violaciones a derechos humanos cometidas contra dos personas —una de ellas menor de edad—, en un caso iniciado en enero de 2022. De acuerdo con el organismo, la dependencia local “no reconoció los derechos de las víctimas, no las protegió y no garantizó sus derechos, a pesar de su situación de mayor vulnerabilidad, derivando en discriminación de género y edad”.

Además, señaló que, pese a haber solicitado a la Fiscalía que fundara y motivara su rechazo, la dependencia respondió con argumentos “insuficientes” y sin resultados efectivos.

“No siguió el protocolo adecuado en todas las etapas de la investigación”, advirtió el organismo, al recalcar que la falta de aceptación de la recomendación estatal impidió la reparación integral del daño.

Para ambos casos, la CNDH advirtió que, si la Fiscalía de Veracruz mantiene su negativa, se solicitará a la CEDHV que pida a la Legislatura local la comparecencia de la titular de la FGEV para que funde y motive públicamente su rechazo a las resoluciones.