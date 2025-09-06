Clima en México este sábado 6 de septiembre: lluvias intensas y calor extremo en varias regiones

Este sábado 6 de septiembre, el clima en gran parte del país estará marcado por contrastes: lluvias de intensidad variable en casi todo el territorio y temperaturas que, en algunas zonas, superarán los 40 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su aviso matutino en el que detalla cómo fenómenos como el monzón mexicano, canales de baja presión y la entrada de aire húmedo influirán en las condiciones de este sábado.

Lluvias: de chubascos a tormentas intensas

El pronóstico señala lluvias intensas en Durango, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. También habrá lluvias muy fuertes en Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes.

En la Ciudad de México y el Valle de México, la jornada iniciará fresca con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se prevén chubascos con posibilidad de tormentas eléctricas y granizo, lo que podría generar encharcamientos y caída de árboles o anuncios. La capital tendrá temperaturas de 12 a 14 °C por la mañana y alcanzará máximas de 25 a 27 °C.

Personas se refugian bajo paraguas de la lluvia en la Ciudad de México.Alfredo ESTRELLA / AFP

Temperaturas extremas: calor al sur y sureste

A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso. Los estados más afectados por el calor serán Campeche y Yucatán, con máximas de 40 a 45 °C. En Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y buena parte del norte del país se esperan valores de 35 a 40 °C.

En contraste, las zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C al amanecer.

Viento y oleaje

El pronóstico indica ráfagas de 40 a 60 km/h en el norte y centro del país, así como en entidades costeras como Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones podrían favorecer la caída de árboles, espectaculares o estructuras ligeras.

En el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros, especialmente en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Regiones en detalle

Pacífico Norte y Centro: lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, con ambiente caluroso y posibles granizadas en zonas serranas.

Pacífico Sur: tormentas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con calor intenso en el día.

Golfo de México: lluvias muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Veracruz, además de chubascos en Tabasco.

Península de Yucatán: ambiente muy caluroso en Campeche y Yucatán; tormentas fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: precipitaciones intensas en Durango, muy fuertes en Zacatecas y Nuevo León, y fuertes en Chihuahua y Coahuila.

Mesa Central: lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, con mínimas frías en zonas altas.

Las autoridades llaman a extremar precauciones, ya que las lluvias fuertes a intensas pueden reducir la visibilidad en carreteras, generar deslaves e inundaciones, mientras que el calor extremo incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.