Lorena se degrada a ciclón post-tropical: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

Durante la madrugada de este jueves, el ciclón Lorena perdió fuerza y se degradó a ciclón post-tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicaba a 275 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 km/h, manteniéndose estacionario.

De acuerdo con el organismo, los desprendimientos nubosos de Lorena continuarán generando lluvias en el noroeste y norte del país. Se prevén precipitaciones torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros (mm), en Baja California Sur; intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el norte y la costa de Sinaloa, así como en Durango; y fuertes, de 25 a 50 mm, en Chihuahua. Las lluvias tenderán a disminuir de manera gradual en el transcurso del día.

El pronóstico también incluye vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el golfo de California. El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros de altura en costas de Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sonora y Sinaloa.

El SMN precisó que, debido al debilitamiento del sistema y su trayectoria, ya no emitirá alertas sobre Lorena. No obstante, advirtió que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las condiciones de viento y oleaje elevado.