Claudia Sheinbaum defiende soberanía y cooperación sin injerencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que al país se le respeta, en el marco del fin de la pausa arancelaria con el gobierno de Estados Unidos.

"Que sepa también el pueblo de México y todo el mundo que: México es un gran país de hombres y mujeres valientes; que somos un país libre, independiente y soberano; y que, a México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales", dijo Sheinbaum Pardo durante un acto de los Programas para el Bienestar.

También, en su discurso, Sheinbaum Pardo subrayó que México tomará sus propias decisiones sin injerencias externas.

"Siempre he dicho: cooperación, coordinación, sí; subordinación, nunca. México es un país libre, independiente y soberano. Somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo".

La mandataria mexicana aseguró durante el mitin mencionado que la prioridad de su administración es el bienestar de la población mexicana.

“Estamos aquí con ustedes y siempre vamos a estar con ustedes, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos un solo y eso es lo que le da la fuerza a nuestro país frente a cualquiera. Porque por encima de todo está el interés del pueblo y de la nación, eso está en el corazón del pueblo de México y está en el corazón del Gobierno de México. Por eso, somos uno solo”, expresó ante los asistentes reunidos en Cuauhtémoc, Colima.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal mexicano mencionó que los migrantes son héroes y que si desean regresar al país siempre sean bienvenidos.

“Si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado, los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadounidenses, si no trabajan en los servicios, no sería lo que es distintos lugares de Estados Unidos, así que les decimos desde aquí que siempre los vamos a apoyar, y que si quieren regresar a México, aquí son bien recibidos con los brazos abiertos porque son grandes mexicanos y mexicanas. Héroes heroína de nuestra patria”, comentó