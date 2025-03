Clara Brugada refuerza los derechos de las mujeres con acciones históricas en CDMX

Mientras no tengamos igualdad en este mundo, las mujeres seguiremos luchando”, y reconoce que cuando las mujeres se juntan el mundo cambia, por lo que les dice: “Todas las manifestaciones son bienvenidas”.

La mandataria reconoció la responsabilidad pública de su administración para reducir las brechas históricas de desigualdad, y por ello anuncia nuevas acciones que protejan a todas las mujeres, erradiquen la violencia de género y abran paso a sus aspiraciones y derechos.

En materia de salud, da a conocer que se fortalecerá la prevención del cáncer de mama y cervicouterino, la vacunación contra el virus del papiloma humano, y se garantizará el acceso a una menstruación digna y tratamientos para la menopausia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, conmemoró el Día Internacional de las Mujeres destacando que el 8 de marzo es un día de lucha, protesta y exigencia, pues “mientras no tengamos igualdad en este mundo, las mujeres seguiremos luchando”, y remarcó que en el marco de los festejos por el 8M todas las manifestaciones son bienvenidas en esta capital.

Ante cientos de mujeres en el Teatro Metropolitan, anunció una veintena de acciones en beneficio de este sector de la población, entre ellas, la creación del Cabildo de las Mujeres, un órgano que evaluará y guiará las políticas públicas en favor de la igualdad. Reafirmó su compromiso de gobernar con perspectiva de género y llamó a seguir luchando por justicia, libertad y transformación.

"No podemos hablar de justicia mientras una mujer tenga que elegir entre su seguridad o su libertad; no podemos hablar de democracia si nuestras voces han sido interrumpidas; no podemos hablar de igualdad si hay pobreza en este país y en esta ciudad”, enfatizó.

Por ello, reconoció la responsabilidad pública de su administración para reducir las brechas históricas de desigualdad y crear nuevos caminos que protejan a todas las mujeres, erradiquen la violencia de género y abran paso a sus aspiraciones y derechos.

Asimismo, resaltó que la Ciudad de México ha sido protagonista de conquistas históricas en materia de derechos de las mujeres y reafirmó su compromiso de que ésta siga siendo una ciudad de libertades, principalmente para ellas.

"La lucha de las mujeres no es un acto individual; es un clamor colectivo, es la movilización de las mujeres para lograr estos grandes cambios. Tenemos, entonces, claro que bajo esa perspectiva debemos seguir trabajando”, y subrayó que “cuando las mujeres se juntan el mundo cambia”.

Anunció, como parte del conjunto de nuevas tareas, que la Alerta por Violencia de Género seguirá vigente hasta erradicar los feminicidios, con medidas como la creación de juzgados mixtos especializados, reformas para prevenir delitos sexuales en establecimientos de hospedaje y el fortalecimiento de protocolos de investigación y protección a víctimas.

Se destinará un fondo de becas para niñas y niños en situación de orfandad por violencia feminicida y se impulsará un programa de sensibilización para agresores de “primera vez”. En salud, se fortalecerá la prevención del cáncer de mama y cervicouterino, la vacunación contra el virus del papiloma humano y se garantizará el acceso a una menstruación digna y tratamientos para la menopausia.

Además, se creará la Defensoría de las Mujeres, una clínica de atención psicológica para víctimas de violencia de género y un Grupo Especializado de Búsqueda de Mujeres y Niñas. También se lanzará la campaña Nuevas Masculinidades, porque “no podemos sólo concientizar a las mujeres si queremos cambiar las cosas”.

Frente a ese abarrotado auditorio, Brugada Molina llamó a reflexionar sobre lo que representa el 8M y resaltó lo que hasta ahora se ha logrado gracias a la lucha de las mujeres, y sin quitar el dedo del renglón hizo énfasis en que este es “el momento histórico” para lograr cambios importantes a favor de este sector de la población.

Y enseguida destacó que en este contexto “no caben las postura conservadoras” que perpetúan conductas como el machismo, por lo que insistió en no dar cabida a retrocesos.

Daptnhe Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres, resaltó que Brugada Molina ha puesto la igualdad en el centro de su gobierno: “tenemos una Jefa de Gobierno feminista, comprometida con la lucha de las mujeres y con garantizar el acceso a las mismas oportunidades”.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, celebró que la capital sea una ciudad feminista y de cuidados: “sin titubeos lucha por la igualdad de derechos y contra cualquier tipo de violencia”.

Finalmente, Moni Pizani Orsini, de ONU Mujeres, reconoció a la Ciudad de México como referente internacional por iniciativas como Siemprevivas y las Utopías, motivo por el que será sede de la 16ª Conferencia Regional de las Mujeres 2025.

La conmemoración del 8M tuvo un emotivo cierre luego de que las cientos de mujeres que fueron convocadas entonaron, a una sola voz –y muchas de ellas con el puño en alto–, la “Canción sin Miedo”, de Vivir Quintana.