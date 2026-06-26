La CFE autoridades de Nuevo León dan seguimiento a la atención del suministro eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumple con el compromiso de atender a la población ante las contingencias ocasionadas por eventos meteorológicos, para lograrlo, genera alianzas y se coordina en trabajos institucionales para responder de forma oportuna y eficiente. En este marco, y para atender las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hacer frente a las afectaciones, se dialoga con los habitantes, las cámaras de comercio, autoridades y representantes populares.

Como resultado del trabajo coordinado con los gobiernos municipales de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, en Nuevo León, la CFE informa que se verificó que las colonias donde se habían registrado reportes con motivo de las tormentas registradas la semana pasada cuentan actualmente con suministro de energía eléctrica.

En este sentido, personal de la CFE en coordinación con autoridades municipales, realizó recorridos técnicos y visitas domiciliarias para verificar las condiciones del servicio, atender los reportes pendientes y dar seguimiento puntual a las afectaciones registradas.

Derivado de esta revisión, la CFE continuará realizando trabajos en las colonias donde se identificaron fallas recurrentes o áreas de oportunidad, mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, revisión y sustitución de equipos, así como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada zona.

La CFE reconoce la disposición del Gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, así como de diputadas, diputados, senadoras y senadores, para mantener una coordinación institucional que contribuya a atender los planteamientos de la población y fortalecer el servicio eléctrico en beneficio de las familias de Nuevo León.

Asimismo, se refrenda el compromiso de la CFE para brindar un servicio eléctrico confiable y de calidad, así como una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La Comisión continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en contacto directo con las comunidades con el propósito de atender las necesidades de las familias y fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad.