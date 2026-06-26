Uruguay eliminado del Mundial 2026 al caer 1-0 ante España, que clasifica líder del Grupo H

Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase del Mundial 2026, el viernes en Guadalajara tras perder 1-0 ante España, que avanza a dieciseisavos de final como líder del Grupo H.

Álex Baena, al minuto 42, hizo el gol de la Roja que llegó a siete puntos y quedó en espera de su rival, el segundo lugar del Grupo J, para enfrentarlo el 2 de junio en Los Ángeles. La Celeste terminó con dos unidades.

Luis de la Fuente y España llegaron a 34 partidos sin perder en partidos oficiales. Marcelo Bielsa tuvo su segunda eliminación mundialista en fase de grupos, 24 años después de la que sufrió con Argentina en Corea-Japón 2002.

A los 40 años recién cumplidos, Muslera lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, pero tras realizar una atajada deficiente que devino en el gol de la derrota y de la eliminación, fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Muslera no tuvo participación durante la eliminatoria, aun así "El Loco" Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

Para hacer más dolorosa la eliminación charrúa, sobre el final del juego la gente en el estadio empezó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde".

Alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera (Sergio Rochet 46') - Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria (Brian Rodríguez 70') - Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz 45'), Rodrigo Bentancur - Agustín Canobbio, Federico Valverde (Federico Viñas 56'), Maximiliano Araujo - Darwin Núñez. DT Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón - Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Mikel Merino (Dani Olmo 60'), Rodri, Pedri (Fabián Ruiz 60') - Lamine Yamal (Nico Williams 76'), Álex Baena (Yeremy Pino 66'), Mikel Oyarzábal (Ferran Torres 76'). DT Luis de la Fuente.