El debutante Cabo Verde se clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026 y será el rival de Argentina

Cabo Verde, debutante en el torneo, se ⁠aseguró una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo ⁠H tras empatar a ⁠0-0 con Arabia Saudita el viernes en Houston, y se enfrentará a Argentina en la siguiente fase, continuando así una trayectoria que ha cautivado a los aficionados.

La victoria de España por 1-0 sobre Uruguay le valió el primer puesto del grupo con siete puntos, mientras que tres empates bastaron a Cabo Verde para hacerse con el segundo puesto. Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados con dos puntos cada uno.

Fue un partido de escasa calidad en el que Cabo Verde pareció tener más ocasiones de marcar, pero le faltó serenidad en el último tercio del campo. Laros Duarte ⁠desperdició la mejor oportunidad de ⁠su equipo en ⁠un mano a mano con el portero Mohamed ⁠Alowais, quien detuvo su disparo.

Arabia Saudita se despidió del torneo sin pena ni gloria, tras haber marcado un solo gol en sus tres partidos, y en ningún momento dio la impresión de poder ampliar esa cuenta en ⁠Houston, en una actuación que, en su mayor parte, careció de ambición.