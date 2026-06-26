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El debutante Cabo Verde se clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026 y será el rival de Argentina
La victoria de España por 1-0 sobre Uruguay le valió el primer puesto del grupo con siete puntos, mientras que tres empates bastaron a Cabo Verde para hacerse con el segundo puesto.
Cabo Verde, debutante en el torneo, se aseguró una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo H tras empatar a 0-0 con Arabia Saudita el viernes en Houston, y se enfrentará a Argentina en la siguiente fase, continuando así una trayectoria que ha cautivado a los aficionados.
La victoria de España por 1-0 sobre Uruguay le valió el primer puesto del grupo con siete puntos, mientras que tres empates bastaron a Cabo Verde para hacerse con el segundo puesto. Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados con dos puntos cada uno.
Fue un partido de escasa calidad en el que Cabo Verde pareció tener más ocasiones de marcar, pero le faltó serenidad en el último tercio del campo. Laros Duarte desperdició la mejor oportunidad de su equipo en un mano a mano con el portero Mohamed Alowais, quien detuvo su disparo.
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Arabia Saudita se despidió del torneo sin pena ni gloria, tras haber marcado un solo gol en sus tres partidos, y en ningún momento dio la impresión de poder ampliar esa cuenta en Houston, en una actuación que, en su mayor parte, careció de ambición.