Julie Coker será la nueva presidenta de Visit California; México, un mercado prioritario

Relevo turístico en Estados Unidos. A partir del primero de octubre, Julie Coker será la presidenta y directora ejecutiva de Visit California, la organización sin fines de lucro dirigida por la industria turística privada y responsable de promover a California como un destino turístico de primer nivel, en donde México es uno de sus mercados más relevantes.

Coker cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores de hospitalidad y marketing de destinos. Recientemente se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de NYC Tourism + Conventions.

El proceso de elección fue encabezado por un comité compuesto por integrantes actuales y anteriores del Consejo Directivo de Visit California, el cual es encabezado por Ken Potrock.

"Tras un riguroso y amplio proceso de búsqueda a nivel global, en Visit California nos enorgullece dar la bienvenida a Julie Coker como nuestra próxima presidenta. Julie es una líder comprobada que ha obtenido resultados extraordinarios en algunos de los mercados turísticos más competitivos y complejos del país. Estamos convencidos de que es la visionaria indicada para dar continuidad al legado de Caroline Beteta y fortalecer la posición de California como uno de los destinos más atractivos del mundo", refirió Potrock.

En los dos últimos años, California ha realizado intensas campañas de promoción en México, para posicionarse como un destino divertido en el que se pueden vivir diversas experiencias turísticas, aprovechando la amplia conectividad aérea existente.

"El nombramiento se produce en un momento decisivo para la industria turística de California. En 2025, la economía del turismo del estado superó los 158,000 millones de dólares en gasto de los visitantes, y el sector obtuvo un 98.3 % de aprobación en el referéndum estatal del año pasado para la renovación del programa de marketing, un respaldo histórico a la misión de Visit California", se informó.

Por su parte, la actual titular de Visit California, Caroline Beteta, comentó: Me entusiasma ver que Julie dará continuidad a esta importante labor. Ha creado y dirigido organizaciones de clase mundial, conoce a fondo la industria turística de California y aporta la experiencia, las relaciones y la visión que este momento requiere. Todo lo que la industria turística de California ha construido en conjunto —la marca, las alianzas y la confianza de más de 18,000 inversionistas— está listo para escribir su siguiente capítulo.