En la última sesión del Consejo Técnico Escolar, Mario Delgado resaltó avances educativos, laborales y de becas al cierre del ciclo escolar 2025-2026

• El titular de la SEP afirmó que este gobierno dejó atrás la persecución al magisterio y consolidó una nueva relación basada en el respeto, los derechos laborales y el consenso

En su mensaje, con motivo de la última Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), recordó que “desde 2018, el pueblo de México eligió reconstruir el vínculo entre estado y magisterio, que los años neoliberales habían dejado hecho astillas; reconstruir esa relación ha sido devolverle al país la memoria de sí mismo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Gobierno de México trabaja en el fortalecimiento de una nueva relación con el magisterio nacional basada en el diálogo, el respeto y la conciliación, en contraste con las políticas aplicadas por administraciones anteriores donde se recurrió a la imposición y a la represión.

Hace unos días, agregó, el calendario nos recordó los 20 años de la represión contra los maestros por parte del gobierno priista de Ulises Ruiz en Oaxaca, con el respaldo del gobierno federal encabezado por el panista Vicente Fox.

Asimismo, este 19 de junio se cumplieron 10 años de los hechos ocurridos en Nochixtlán, otro capítulo doloroso para el magisterio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el contexto de la implementación de la reforma educativa impulsada por Aurelio Nuño.

La memoria de las maestras y los maestros agraviados, así como de quienes perdieron la vida, forma ya parte de la conciencia histórica del país.

Mario Delgado Carrillo destacó que la reforma educativa de 2019, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “terminó la represión y persecución en contra del magisterio por parte de los gobiernos neoliberales”, y añadió que esta reforma devolvió a las y los docentes su autonomía profesional y el reconocimiento social como agentes de cambio.

En las últimas dos administraciones se recuperaron derechos laborales históricos mediante aumentos salariales sin precedentes y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y, por decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se detuvo el incremento en la edad de jubilación e inició un proceso para revertirlo.

Sostuvo que el Gobierno de México cumplirá uno de los principales compromisos asumidos con el magisterio nacional al desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). "Queremos establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en donde se garanticen los derechos laborales, la transparencia y que no regresen las prácticas del pasado como el influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas", afirmó. Delgado Carrillo anunció que en agosto iniciará una consulta escuela por escuela para construir una reforma surgida del diálogo con las y los docentes.

El secretario de Educación Pública enfatizó que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que el Estado debe asegurar condiciones de igualdad para que todas las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar su trayectoria escolar sin importar su origen social o económico. “En el segundo piso de la transformación, la cuna no es destino y nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos”. Por ello, la beca Rita Cetina de apoyo a útiles y uniformes llegará a 10 millones de beneficiaros en primarias públicas, que se suman a los 5.6 millones de becarios en secundarias y a los 4.2 millones en preparatoria, para alcanzar la cifra histórica de 22 millones de estudiantes.

El titular de Educación invitó a las y los maestros a trabajar de manera coordinada con las familias para aprovechar al máximo los días de clase, porque el último día de clases es igual de importante que el primero. “No pensemos en el cierre como un final, sino como un momento pedagógico clave para la concreción de aprendizajes que impulsen y motiven a nuestros estudiantes a seguir avanzando en su autoestima, su curiosidad y su capacidad para transformar el mundo que lo rodea y alcanzar sus sueños”.

“Gracias por hacer posible la transformación en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, para que las niñas, niños y adolescentes de México descubran su propia voz, tracen sus sueños y construyan un porvenir con empatía y razonamiento, conciencia y humanismo, con pensamiento crítico y hondo arraigo comunitario”, concluyó.