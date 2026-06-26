SHCP reduce otra vez los estímulos fiscales a la Magna y diésel: ¿cuánto pagarás de IEPS esta semana?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo otra vez el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la semana del sábado 27 de junio al viernes 3 de julio, ante el descenso en los precios internacionales del petróleo.

Es la quinta semana consecutiva que la dependencia federal decide recortar los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles. Mientras que la gasolina Premium, con un octanaje igual o superior a 91, continuará sin este apoyo.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

De acuerdo con lo publicado la tarde de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna : 0.58 pesos por litro, 8 centavos menos que la semana anterior.

: 0.58 pesos por litro, 8 centavos menos que la semana anterior. Gasolina Premium : 0 pesos, igual que la semana pasada.

: 0 pesos, igual que la semana pasada. Diésel: 1.07 pesos por litro, 0.46 centavos menos que la semana anterior.

Los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna : 6.11 pesos por litro, el 91.27% de la cuota completa.

: 6.11 pesos por litro, el 91.27% de la cuota completa. Gasolina Premium : 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa. Diésel: 6.28 pesos por litro, el 85.37% de la cuota completa.

A pesar de esta reducción a los apoyos fiscales, los precios promedio de las gasolinas han registrado ligeras bajas respecto a la semana pasada.

Bajan ligeramente los precios de las gasolinas en México

De acuerdo con datos de PETROIntelligence, este viernes el diésel tiene un precio a la venta promedio a nivel nacional de 27.126 pesos por litro, mientras que la gasolina Magna o regular se vende en 23.696 pesos por litro.

Mientras tanto, la gasolina Premium se ubica en un precio promedio de 28.485 pesos por litro.

Precios referenciales del petróleo siguen bajando pese a nuevas tensiones entre EU e Irán

Precios del petróleo bajan pese a nuevas tensiones entre EU e Irán

Los precios del petróleo registraron fuertes caídas en la sesión de este viernes, mientras los buques continuaban transitando por el estrecho de Ormuz, a pesar del ataque del día anterior a un carguero que llevó a la ONU a suspender su programa de evacuación.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 4.33% hasta los 71.99 dólares por barril, volviendo a precios comparables a los previos al conflicto en Oriente Medio.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, descendió un 3.74% hasta los 69.23 dólares por barril.

En tanto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 65.79 dólares por barril en la jornada de este viernes 26 de junio.