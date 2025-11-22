CDMX emite Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en estas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan debido al pronóstico de temperaturas bajas previstas para las primeras horas del domingo 23 de noviembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico, ambas demarcaciones registrarán valores de entre 4 y 6 grados Celsius entre la medianoche y las ocho de la mañana. La dependencia capitalina llamó a la población a extremar precauciones ante el descenso térmico, especialmente en zonas altas y con menor urbanización.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

La SGIRPC recomendó usar al menos tres capas de ropa de preferencia de algodón o lana, cubrir nariz y boca, y aplicar crema para proteger la piel del ambiente seco.

También sugirió evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir suficiente agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como lavarse las manos de forma frecuente o utilizar gel antibacterial y acudir al centro de salud ante cualquier malestar.

Para los hogares que emplean calentadores o chimeneas, se pidió mantener una adecuada ventilación a fin de reducir riesgos por acumulación de gases.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel al 55 6581 1111 o a la línea de la SGIRPC 55 5683 2222. La dependencia invitó a mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales en X y Facebook, además de su sitio web.