Cae en Michoacán reclutador del crimen organizado ligado al homicidio de Carlos Manzo

El implicado buscaba gente en centros de rehabilitación.

Carlos Manzo (izq) y Jaciel Antonio, El Pelón (der).Foto EE: Especial

Redacción El Economista

Agentes de seguridad detuvieron en Michoacán a un reclutador del crimen organizado, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Labores de investigación realizadas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, permitieron ubicar, identificar y detener en la localidad de Uruapan a Jaciel Antonio ‘N’.

De acuerdo con el funcionario federal, el implicado visitaba centros de rehabilitación para considerar prospectos e integrarlos a células delictivas.

Ante esta situación, personal de la Secretaría de la Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional, la SSPC trabajó de manera coordinada con agentes de la Fiscalía de Michoacán y de seguridad estatal, para capturar a Jaciel Antonio ‘N’

De acuerdo con García Harfuch, Jaciel Antonio ‘N’ reclutó recientemente a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo, por lo que será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

