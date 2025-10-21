Lectura 2:00 min
Asesinan al subdirector de Seguridad Pública en Indaparapeo, Michoacán
Víctor Velásquez Castillo, quien se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Indaparapeo, fue asesinado mientras viajaba por carretera en su auto, informaron autoridades locales.
Un jefe policial del estado mexicano de Michoacán (oeste) fue asesinado a balazos este martes mientras conducía su vehículo, un día después de que fuera ultimado un líder de los productores de limón en esa región.
Michoacán, con costas en el Pacífico y una importante producción agrícola, es frecuente escenario de violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales.
El gobierno de Michoacán anunció que desplegó módulos de inspección en la vía y sobrevuelos aéreos para hallar a los responsables.
El crimen ocurre un día después del asesinato de Bernardo Bravo, un dirigente de los productores de limón en el estado y quien había denunciado extorsiones a su gremio.
En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.
En años recientes, estos cárteles han convertido la extorsión a grandes productores agrícolas de la región en una de sus principales actividades.