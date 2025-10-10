Detienen al Llanero, extorsionador de limoneros michoacanos

Las autoridades mexicanas lograron la detención de Jhon Mario Guzmán Arias, alias Llanero, señalado como uno de los principales operadores de una organización criminal dedicada a la extorsión de productores de limón en la región de Tierra Caliente.

Señalaron que el implicado también llevaba a cabo operaciones en otros municipios como Apatzingán.

“Según las investigaciones, Jhon Mario ‘N’ era responsable de reclutar y entrenar a miembros de un grupo delictivo dedicado al cobro de extorsiones, así como a la fabricación de artefactos explosivos artesanales”, revelaron las autoridades federales en un comunicado.

Referente a la captura, se detalló que ésta se llevó a cabo en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista y se dio como resultado de las labores inteligencia y seguimiento dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno Federal.

En dicha detención se le aseguraron diversos materiales, incluyendo un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

Asimismo, se informó que, durante su aprehensión, se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

“La cooperación interinstitucional sigue siendo clave en la protección de la ciudadanía y la agricultura en el país”, abundaron las instituciones del gabinete federal de seguridad.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto del presente año, Michoacán registró un total de 175 carpetas de investigación por extorsión.

El mes con mas registros fue julio, con un total de 29, le siguió febrero con 28 y abril con 25.

Para agosto, de acuerdo con las cifras oficiales, se reportaron al menos 16 carpetas de investigación abiertas por la fiscalía michoacana sobre extorsionadores.

Ayer también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para atacar el delito en el país.