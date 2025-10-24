Asesinan a Javier Vargas, empresario citrícola en Veracruz

El empresario citrícola, Javier Vargas Arias, fue asesinado la madrugada de ayer en Álamo Temapache, Veracruz, por un comando armado que lo atacó mientras circulaba por una de las avenidas de la localidad en su automóvil.

De acuerdo con reportes preliminares, Vargas, de 43 años, fue llevado al hospital general de la localidad en donde falleció.

Hasta ayer, las autoridades de Veracruz no habían reportado la captura de alguno de los implicados en el asesinato del empresario dedicado, según reportes locales, a la compra y venta de naranja.

El asesinato, es oportuno mencionar, se presentó horas antes de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acudiera al municipio para realizar recorridos con el fin de supervisar las obras de saneamiento, después de las intensas lluvias que se presentaron y que dejaron a la comunidad inundada.

Álamo Temapache es conocido como uno de los principales municipios a nivel nacional en cultivo de cítricos, específicamente la naranja.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria, hasta el 31 de agosto pasado, se tenían registradas 43,907 hectáreas de naranja sembradas, de las cuales habían sido cosechadas 43,892.

Sin embargo, de acuerdo con denuncias de los mismos productores de la zona, cientos de kilos de naranja se echaron a perder ya que si bien estaban recolectadas de los campos, aún esperaban su traslado para venta en camiones y bodegas de la localidad, que quedaron bajo el agua por las lluvias torrenciales.

El asesinato de Vargas se da menos de una semana después de que fuera ultimado Bernardo Bravo, limonero de Apatzingán, Michoacán.