​Armenta Mier impulsa legado deportivo para Puebla con Copa Mundial Tiro con Arco

- Participan atletas de alto rendimiento en disciplinas de arco compuesto y recurvo.

- Se consolidan acciones formativas con nuevas escuelas deportivas en la entidad.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El presidente de World Archery, Greg Easton, reconoció la capacidad técnica y organizativa del estado, así como el profesionalismo del equipo anfitrión. Agradeció el respaldo de la CONADE y de su titular, Rommel Pacheco, al señalar que su experiencia como atleta de alto rendimiento ha sido clave para fortalecer el crecimiento del tiro con arco en México y asegurar la continuidad de competencias de esta magnitud. Asimismo, destacó el papel de los patrocinadores y la hospitalidad de Puebla.

El presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez, subrayó que la realización de este evento en el Centro Histórico, patrimonio de la humanidad, refleja la visión de los gobiernos estatal y municipal para consolidar al deporte como motor de transformación social. Reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y la coordinación con la CONADE para impulsar un modelo integral que incluye la apertura de tres escuelas de formación, con el objetivo de incorporar a más poblanas y poblanos a selecciones nacionales.

Con la participación de 32 países y las y los mejores arqueros del mundo, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la inauguración de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en el Zócalo capitalino, destacó que este evento internacional fortalece la proyección de Puebla y consolida al deporte como eje de bienestar, seguridad y desarrollo social.

Con la participación de 32 países en las modalidades de arco compuesto y recurvo, esta justa internacional reúne a las y los mejores atletas del mundo en un escenario emblemático junto a la Catedral de Puebla. El evento es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por Rommel Pacheco, así como la federación internacional World Archery, en alineación con la estrategia nacional de promoción del deporte impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por su esposa Ceci Arellano, destacó que el deporte es una política de estado orientada a la reconstrucción del tejido social y la prevención de adicciones, al tiempo que anunció la creación de tres escuelas de tiro con arco en la entidad, una de ellas en la Universidad del Deporte. “Después de recibir a los mejores atletas del mundo, Puebla no se quedará solo con el evento, vamos a dejar un legado permanente para las y los poblanos”, afirmó, al subrayar que su administración garantiza condiciones de seguridad para el desarrollo de eventos internacionales.

Al acto protocolario asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, así como la campeona mundial de boxeo Gabriela “La Bonita” Sánchez. El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir promoviendo el deporte como herramienta de paz, bienestar y desarrollo, consolidando a Puebla como referente nacional e internacional en la organización de eventos de alto nivel en beneficio de la sociedad.