Ormuz sigue siendo punto de "grave desacuerdo" en conversaciones Irán-Estados Unidos: agencia Tasnim

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de "grave desacuerdo" en las conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, informó el sábado la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

El medio añadió que las consultas continuaban a pesar de lo que calificó de exigencias excesivas por parte de Estados Unidos, mientras que Irán insiste en mantener sus logros militares.

Estados Unidos e Irán negocian poner fin a guerra

Funcionarios estadounidenses e iraníes de alto rango mantuvieron el sábado en Islamabad las conversaciones de más alto nivel en medio siglo en busca de poner fin a la guerra de seis semanas, mientras que Donald Trump dijo que sus fuerzas armadas estaban despejando el estrecho de Ormuz.

La vía navegable, un importante punto de tránsito para el suministro energético mundial, que Irán ha bloqueado de hecho pero que Trump se ha comprometido a reabrir, es crucial para las negociaciones entre ambas partes en medio del alto el fuego acordado el martes y que durará dos semanas.

"Ahora estamos iniciando el proceso de despejar el estrecho de Ormuz como un favor a los países de todo el mundo", dijo Trump en las redes sociales, añadiendo que se habían destruido 28 buques iraníes de sembrado de minas.

El ejército estadounidense afirmó que dos de sus buques de guerra habían atravesado el estrecho y que se estaban creando las condiciones para desminarlo. La agencia estatal iraní Nournews, sin embargo, calificó los comentarios de "noticias falsas".

Las conversaciones en Islamabad fueron la primera reunión directa entre Estados Unidos e Irán en más de una década y las conversaciones de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

Una fuente pakistaní dijo que las conversaciones entre el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, duraron dos horas antes de que las delegaciones hicieran una pausa para descansar.

"Hubo cambios de humor por parte de ambas partes y la tensión subió y bajó durante la reunión", afirmó otra fuente pakistaní sobre la primera ronda de conversaciones.

La agencia estatal iraní Nournews informó que las conversaciones se reanudarían el sábado por la noche o el domingo.

Antes del inicio de la reunión, una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Washington había acordado liberar los activos congelados depositados en bancos de Qatar y otros bancos extranjeros, algo que fue negado luego por un funcionario estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la afirmación relativa a los activos congelados.

Los objetivos declarados por Trump han variado durante la campaña, pero como mínimo quiere libre paso para el tráfico marítimo mundial a través de Ormuz y el desmantelamiento del programa de enriquecimiento nuclear de Irán para garantizar que no pueda fabricar una bomba atómica.

Líneas rojas

Las conversaciones directas se produjeron tras una mañana de mediación por parte del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en la que Teherán estableció líneas rojas, que afirmó Washington debía aceptar antes de que pudieran celebrarse reuniones cara a cara.

Según la televisión estatal iraní, entre las condiciones que Teherán impuso se encontraban Ormuz, la liberación de los activos bloqueados, el pago de reparaciones de guerra y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región.

Irán también exige un alto el fuego en el Líbano, pero Israel y Estados Unidos han afirmado que la campaña en ese país no forma parte del alto el fuego entre Irán y Washington.

La interrupción del suministro energético ha alimentado la inflación y ralentizado la economía mundial, con un impacto que se prevé que se prolongue durante meses, incluso si los negociadores logran reabrir el estrecho.

No obstante, tres superpetroleros con bandera liberiana y china atravesaron el estrecho el sábado, según datos de transporte marítimo, lo que supone la salida de los primeros buques del Golfo desde el alto el fuego.

Más de 90 personas murieron el sábado en ataques aéreos israelíes en todo el Líbano, informó el Ministerio de Sanidad libanés, lo que eleva el número de víctimas mortales de la guerra a 2,020 personas, entre ellas 165 niños, cerca de 250 mujeres y 85 miembros del personal sanitario.

Hezbolá anunció que había llevado a cabo varias operaciones militares contra posiciones israelíes el sábado, tanto en territorio libanés como en el norte de Israel.

Funcionarios israelíes y libaneses mantendrán conversaciones en Washington el martes, informaron ambas partes, en medio de versiones contradictorias sobre lo que se trataría en dichas reuniones.

Islamabad, una ciudad de poco más de 2 millones de habitantes, se encontraba bajo un confinamiento sin precedentes antes de las conversaciones, con miles de miembros de las fuerzas paramilitares y efectivos del ejército en las calles.

La delegación iraní llegó el viernes vestida de negro en señal de luto por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otros fallecidos en el conflicto.

Las del sábado son las conversaciones de más alto nivel entre los países desde la Revolución Islámica de 1979 y los primeros encuentros directos desde 2015, cuando alcanzaron un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Trump rompió el acuerdo nuclear en 2018 durante su primer mandato. Ese año, Jamenei prohibió nuevas conversaciones directas entre funcionarios estadounidenses e iraníes.