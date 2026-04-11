Con inversión de 35 millones de pesos arranca proyecto de cableado subterráneo en Ajijic

Guadalajara, Jal. Con una inversión que alcanzará los 35 millones de pesos, el gobierno municipal de Chapala puso en marcha la primera etapa de un proyecto de cableado subterráneo en la delegación de Ajijic, uno de los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco y asentamiento de una importante comunidad de norteamericanos.

La obra de infraestructura urbana será financiada de manera conjunta entre el municipio, el gobierno del estado y el fideicomiso de Turismo también estatal.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Guadalajara 500, busca modernizar la imagen urbana del Pueblo Mágico mediante la intervención integral de redes eléctricas, telecomunicaciones y alumbrado público, además de atender riesgos asociados al cableado aéreo.

En esta primera fase, el municipio destinará 10 millones de pesos para iniciar los trabajos, que abarcarán parte de las 23 manzanas contempladas dentro del proyecto total. De acuerdo con autoridades municipales, la obra completa se desarrollará en tres etapas y se estima que concluya en un período aproximado de seis meses.

"En los próximos días la intención es que se inicie esta obra, no se va a iniciar hasta que no nos reunamos, el delegado va a hacer unas mesas de trabajo para socializar los tiempos, socializar qué parte se va a intervenir, nos queda claro que estamos muy cerca del mundial, entonces tenemos que pensar en todo esto", indicó Alejandro Aguirre, alcalde de Chapala -municipio al que pertenece la delegación de Ajijic-.

El munícipe subrayó que previo al arranque formal, se llevarán a cabo mesas de trabajo para socializar los alcances, tiempos e intervenciones específicas con la población, considerando también la cercanía del Mundial de Futbol FIFA 2026, lo que se estima, aumentará considerablemente la afluencia turística en la zona.

El proyecto cuenta con la participación de diversas instancias, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ejecutará la obra, así como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del gobierno de Jalisco. Asimismo, dijo Aguirre Curiel, se han sostenido reuniones con empresas de telecomunicaciones como Telmex, a fin de coordinar el retiro de cables y postes.

Impulso privado

Desde la iniciativa privada, la Fundación Guadalajara 500 ha jugado un papel escencial en la promoción del proyecto. Su presidente, José Palacios Jiménez, destacó la necesidad de eliminar el cableado aéreo no solo por razones estéticas, sino también de seguridad, al señalar que estas instalaciones representan un riesgo para la población y afectan la imagen urbana.

"Ya ha habido personas que desgraciadamente por el tema del cableado han perdido la vida; es un tema de seguridad también que nos concierne lograr que en todo el estado de Jalisco, logremos revivir nuestra arquitectura sin las telarañas que tenemos por todos lados. Un llamado a los cableros, nos venden tiempo aire, y una manera importante de que sigan haciendo su negocio es que también nos limpien las ciudades", expresó Palacios Jiménez.

Además del impacto visual, el proyecto busca fortalecer la vocación turística de Ajijic, una localidad que alberga a la comunidad de canadienses más grande fuera de su país, lo que incrementa la relevancia de mejorar su infraestructura urbana.