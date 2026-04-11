I Am Maximus hace historia al ganar su segundo Grand National

I Am Maximus, montado por el jinete Paul Towsend, hizo historia al repetir victoria en el Grand National, tras imponerse este sábado en una emocionante carrera en el Hipódromo de Aintree (en Liverpool).

Ya ganador de la prueba en 2024 y segundo el año pasado, I Am Maximus vino desde muy detrás en el último obstáculo para imponerse en la carrera hípica más famosa del mundo, que se disputa anualmente desde 1839.

Willie Mullins es el primer entrenador en ganar tres Nationals consecutivos desde su compatriota irlandés Vincent O’Brien (1953-1955), e iguala a sus 69 años con cuatro victorias el récord de triunfos para un preparador.

También es un cuarto triunfo (otro récord) para el propietario JP McManus, que colocó a tres de sus caballos entre los cuatro primeros, con Iroko segundo y Johnnywho cuarto.

La victoria parecía imposible cuando I Am Maximus cometió un error a pocos obstáculos del final y tenía muchísimo terreno que recuperar sobre Jordans, que se había escapado y llegó en cabeza al último obstáculo.

Sin embargo, Townend e I Am Maximus encontraron una marcha más cuando Jordans empezó a flaquear, perdiendo incluso la segunda plaza en favor de Iroko, cuarto el año pasado.