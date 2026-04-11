Supervisa Mara Lezama avances del nuevo Hospital General de Chetumal; abriría este mismo año

-La obra, impulsada por el IMSS-Bienestar y el Gobierno Federal, contará con 272 camas y múltiples especialidades médicas

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido de supervisión en la obra del nuevo Hospital General de Chetumal, proyecto que se construye a través del esquema IMSS-Bienestar con respaldo del Gobierno Federal.

“La primera etapa está completamente concluida, vamos en la segunda etapa y gracias al apoyo del IMSS Bienestar y lo digo una y otra vez, gracias, gracias, gracias. Y así es como trabajamos en este gobierno humanista, en el gobierno de la transformación profunda”, explicó la titular del Ejecutivo.

Durante la visita, la Gobernadora destacó que este hospital representa una de las principales apuestas en materia de infraestructura de salud para la capital del estado, con el objetivo de garantizar atención médica digna y especializada. Subrayó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la coordinación con el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para concretar el proyecto.

Mara Lezama destacó que este nuevo hospital contará con 272 camas en total -120 censables y 152 no censables destinadas a urgencias y terapia-, además de 5 quirófanos, 4 consultorios, 2 salas de expulsión, laboratorio, en una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.

El hospital ofrecerá especialidades como neurología, nefrología, traumatología y ortopedia, ginecobstetricia, oftalmología y cardiología, con la previsión de ampliar la cobertura médica conforme avance su operación. “Tenemos muy claro, y lo dice la Presidenta Claudia Sheinbaum, la salud es un derecho, no un privilegio”.

Durante el recorrido, Mara Lezama resaltó que, a diferencia de gobiernos anteriores, el proyecto contempla desde su planeación el equipamiento adecuado, en coordinación con personal técnico especializado, lo que permitirá que el hospital opere con tecnología suficiente desde su apertura. “Somos un gobierno que no improvisa y trabajamos de la mano con el gobierno federal”, citó.

Asimismo, anunció que, una vez concluido el traslado de servicios al nuevo inmueble, el actual Hospital General de Chetumal será reconvertido en una sede de la Universidad Rosario Castellanos, con el propósito de ampliar la oferta educativa para jóvenes interesados en estudiar medicina.

Estuvieron presentes en este recorrido la arquitecta Rina Faviola Balvanera Ortiz, encargada del despacho de la Unidad de Infraestructura del IMSS-Bienestar; Jorge Hermida Reséndez, coordinador de equipamiento para establecimientos de salud IMSS-Bienestar; el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, y el director de Infraestructura de la SESA, Isai González.