Consumo de alcohol en adultos mayores varones triplica el de las mujeres

El consumo de alcohol en la población de 50 años y más en México muestra una diferencia marcada por género.

A lo largo de más de una década, los hombres han reportado niveles significativamente más altos que las mujeres, con una brecha que en algunos casos triplica la proporción femenina.

Esta tendencia refleja patrones culturales persistentes, así como diferencias en hábitos de consumo y socialización.

En 2012, 13.9% de las mujeres en este grupo de edad reportó haber consumido alcohol, frente a 39.4% de los hombres. Para 2018, ambas cifras aumentaron a 16.4% en mujeres y 43.4% en hombres, consolidando una tendencia al alza en el consumo general.

En 2024, el patrón se mantiene: 15.3% de las mujeres consumió alcohol, mientras que en los hombres la cifra alcanzó 46.0%, lo que confirma la persistencia de una brecha estructural, tal cifra, de acuerdo con datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

El consumo masculino de alcohol en edades avanzadas plantea retos en materia de salud pública, especialmente por su asociación con enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y mayor riesgo de accidentes.

Aunque el consumo femenino es menor, su crecimiento en años recientes también sugiere cambios en los patrones de comportamiento.

En este contexto, los datos apuntan a la necesidad de políticas diferenciadas de prevención y atención, que consideren tanto el envejecimiento de la población como las dinámicas de género en el consumo de alcohol en México.