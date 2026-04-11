Ejército EU "prepara el terreno" para desminar el estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense anunció el sábado que había comenzado a "preparar el terreno" para el desminado del estrecho de Ormuz, tras el paso de dos buques de guerra por la vía marítima.

En una publicación en X, el Mando Central de Estados Unidos indicó que el USS Frank Peterson y el USS Michael Murphy transitaron por Ormuz "como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho quede totalmente libre de las minas marinas colocadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

"Hoy hemos iniciado el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta ruta segura con el sector marítimo para fomentar el libre flujo del comercio", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central, en un comunicado.

Más temprano el sábado, el presidente Donald Trump publicó en las redes sociales que el ejército estadounidense había comenzado a despejar la zona y que todos los barcos minadores de Irán habían sido hundidos.

"Ahora estamos iniciando el proceso de despejar el estrecho de Ormuz como un favor a los países de todo el mundo", dijo Trump, añadiendo que se habían destruido 28 buques iraníes de sembrado de minas.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas estadounidenses han destruido la Armada y la Fuerza Aérea iraníes, al tiempo que han paralizado sus programas de misiles balísticos y nucleares.

Pero el temor a los ataques iraníes contra el transporte marítimo durante las últimas semanas ha provocado el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el suministro mundial de petróleo. El bloqueo ha perturbado los mercados energéticos mundiales.

Representantes de Estados Unidos e Irán iniciaron el sábado en Islamabad unas conversaciones auspiciadas por Pakistán, en medio de un frágil alto el fuego en el conflicto.