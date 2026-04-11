Artemis regresa a la Tierra: balance de la misión y sus principales logros

La misión Artemis II marcó un hito histórico al llevar nuevamente astronautas a las cercanías de la Luna tras más de 50 años desde el programa Apolo. Con un vuelo de aproximadamente 10 días, la tripulación orbitó el satélite natural y regresó con éxito a la Tierra, consolidando uno de los pasos más importantes en la nueva carrera espacial.

Además, cumplieron los objetivos técnicos y operativos, se validaron sistemas clave para vuelos de larga distancia y se generaron datos fundamentales para futuras misiones tripuladas.

Un vuelo histórico

Durante la misión, la nave Orion recorrió más de 690,000 millas y alcanzó una distancia récord de más de 252, millas desde la Tierra, superando los registros que fueron establecidos desde 1970. Este logro confirma la capacidad de la NASA para operar misiones tripuladas en el espacio profundo.

Asimismo, la tripulación que fue integrada por cuatro astronautas hizo historia al incluir a la primera mujer, el primer afrodescendiente y el primer no estadounidense en una misión lunar, reflejando un enfoque más diverso en la exploración espacial contemporánea.

Miembros de la tripulación de Artemis II.Foto: AFP / Nasa

Validación, experiencia y cooperación

El principal objetivo de Artemis II no fue científico, sino técnico: probar el cohete SLS y la nave Orion con humanos a bordo. La misión permitió evaluar sistemas de navegación, soporte vital, comunicaciones y seguridad en condiciones reales del espacio profundo.

Uno de los elementos más relevantes fue el desempeño del escudo térmico durante la reentrada, que soportó temperaturas extremas y confirmó mejoras realizadas tras pruebas anteriores. Esto es crucial para garantizar la seguridad en misiones futuras tripuladas.

Captura de video, tomada de una transmisión en vivo de la NASA, que muestra a los astronautas de Artemis II amerizando en el Océano Pacífico.Foto: AFP / NASA

Artemis II también permitió estudiar cómo responden los astronautas a viajes más largos fuera de la órbita terrestre. Se recopilaron datos sobre estrés, sueño, salud y comportamiento en condiciones de aislamiento, datos fundamentales para las futuras misiones a Marte.

La tripulación enfrentó retos operativos, como fallas menores en sistemas a bordo, lo que permitió evaluar los protocolos de contingencia. Estos aprendizajes son clave para mejorar la habitabilidad y funcionamiento de futuras naves.

Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II de la NASA y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), se afeita adentro de la nave espacial Orion.foto: NASA

Otro de los logros fue la cooperación internacional. La participación de un astronauta canadiense y el respaldo de agencias aliadas reflejan que la exploración espacial actual es un esfuerzo global, no exclusivo de una sola nación.

La misión integra colaboración con empresas privadas, lo que redefine el modelo tradicional de exploración espacial y abre oportunidades para innovación tecnológica con impacto económico mundial.

El éxito de Artemis II prepara el camino para Artemis III, misión que buscará llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años. Este programa también tiene como meta establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar el viaje humano a Marte.