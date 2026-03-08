Con la apertura reciente de nuevos bachilleratos, se avanza en la creación de 200 mil espacios en 2026: Mario Delgado

Se han inaugurado 5 planteles de bachillerato ubicados en los estados de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Estado de México, que forman parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional, destacó.

Afirmó que los planteles se ubican cerca de las casas de los alumnos y alumnas, para que no abandonen sus estudios, como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con la apertura de dos nuevos planteles de preparatoria en Ixtapaluca y Chimalhuacán, así como tres más en Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, el Gobierno de México avanza en la estrategia para ampliar la cobertura de Educación Media Superior y acercar este nivel a las comunidades, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Esta acción, resaltó, forma parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional y tiene como objetivo alcanzar 80 mil nuevos lugares durante este año y superar los 200 mil espacios entre 2025 y 2026.

Al participar en la inauguración de dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Ixtapaluca Y Chimalhuacán, Estado de México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, comentó que con los dos nuevos planteles más la construcción en 2026 de 19 bachilleratos “Margarita Maza” y 3 bachilleratos tecnológicos, entre otras acciones, se crearán 10 mil nuevos lugares en Educación Media Superior en la entidad mexiquense.

Resaltó que actualmente el número de Becarios en el Estado de México asciende a un millón 600 mil alumnos y alumnas, a los que se sumarán en 2026 otro millón de beneficiarios, por lo que vamos a rebasar los 2.5 millones de becarias y becarios.

En presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, comentó que la comunidad pidió que en ese plantel se contara con la carrera técnica de enfermería en general, por lo que a partir del lunes 9 de marzo que se abren las clases en esta escuela, las y los alumnos podrán estudiarla.

Resaltó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construirán 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior con el objetivo de que ninguna joven, ningún joven, se quede sin estudiar y puedan lograr sus sueños, por ello este año se construyen 20 nuevos bachilleratos, 52 ampliaciones, así como reconversiones de secundarias, a diferencia del neoliberalismo que únicamente creó 24 planteles en 25 años.

En su oportunidad, la alumna de la primera generación en la carrera de Ciberseguridad, Maia Estefany Herrera Preciado, dijo que las carreras nuevas que podrán estudiar los prepararán a incorporarse al mundo laboral sin ningún problema, además de contribuir al desarrollo social de la comunidad. Agregó que este plantel es resultado de la justicia social. “Estamos listos para formar parte de la transformación del país”, agregó.

En la ceremonia de apertura del plantel en Ixtapaluca, el titular de la SEP promovió la lectura colectiva del texto “La emancipación de la mujer” de Rita Cetina, cuya lectura encabezó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, en el marco de la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones que hoy se realizó en todo el país para fortalecer la convivencia comunitaria en las escuelas del país y promover entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

El nuevo plantel de Ixtapaluca tuvo una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y de 17 millones para su equipamiento. Cuenta con 2 edificios, 12 aulas, 4 laboratorios, área administrativa, plaza cívica, cancha multifuncional, andadores y casi dos mil metros de áreas verdes. Las y los alumnos beneficiados por turno son 540.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, también participó en la ceremonia de inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.294 en Chimalhuacán, también en el Estado de México, donde recordó que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, por lo que destacó que en el Sistema Educativo Nacional 6 de cada 10 docentes en escuelas públicas son maestras.

“También en todo el sistema educativo, la mayoría de la matrícula son mujeres. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos, casi el 70 por ciento de la matrícula son mujeres. De todas las becas, de los 22 millones de becas, la mayoría se entrega también son mujeres. En los últimos 2 años, de quienes se han titulado la mayoría son mujeres”.

Lo anterior, afirmó, forma parte de la transformación que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la igualdad se construye todos los días. “Las mujeres estudian, las mujeres se organizan y las mujeres están transformando este país”, aseguró Delgado Carrillo.

La alumna de la carrera de Inteligencia de Necios, del plantel Chimalhuacán que inicia clases también este lunes 9 de marzo, Shibani Santa Cruz Álvarez, hizo un reconocimiento a la Presidenta por la apertura de la nueva escuela cerca de sus casas, que no sólo les dará nuevas oportunidades de crecimiento a ellas y ellos, sino que también impulsará el desarrollo de ese municipio.

Como parte de la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, en este plantel la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, encabezó la lectura del texto “La mujer científica”, escrito por Dolores Correa Zapata, promotora de la ciencia en las mujeres.

Este plantel de Chimalhuacán tuvo un costo de obra de 50 millones de pesos y 17 millones para su equipamiento. Consta de 3 edificios, 12 aulas, 3 talleres y un laboratorio. Además, dispone de una cancha multifuncional, plaza cívica y andadores, en beneficio de 540 alumnos por turno.