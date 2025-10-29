Anuncian nueva plaza comercial en la capital de Aguascalientes; inversión supera los 130 millones de pesos

Se ubicará en la Av. Guadalupe González y contará con 31 espacios comerciales.

El nuevo proyecto generará empleos, incrementará la plusvalía de la zona y contribuirá a la dinámica económica del estado

Desde el Gobierno del Estado seguiremos generando las condiciones que requieren los inversionistas para garantizar el éxito de sus negocios: TJ.

Empresarios de Aguascalientes anunciaron a la gobernadora Tere Jiménez una inversión de más de 130 millones de pesos para la construcción de una plaza comercial en el poniente de la ciudad capital, lo que generará empleos, incrementará la plusvalía de la zona y contribuirá a la dinámica económica del estado.

“Gracias por confiar en Aguascalientes; tengan por seguro que desde el Gobierno del Estado seguiremos generando las condiciones que ustedes requieren para garantizar el éxito de sus negocios, como seguridad, paz social, estado de derecho y un buen clima laboral”, les dijo la gobernadora.

Asimismo, precisó que, a pesar de las condiciones económicas que prevalecen a nivel global, Aguascalientes se mantiene firme y estable: “Nuestro estado no se detiene, Aguascalientes sigue adelante y avanza a paso firme”, subrayó.

Jaime Humberto López García, CEO del proyecto, detalló que Plaza Bellatrizia se ubicará sobre la Av. Guadalupe González y contará con 31 espacios comerciales y 6 oficinas; apuntó que este sitio se edificará sobre un terreno de 6 mil metros cuadrados.

“Gracias por las atenciones y acompañamiento que recibimos de parte del Gobierno del Estado durante el proceso para decidir dónde invertir; cuenten con nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y la comunidad para garantizar el éxito de nuestro proyecto y contribuir al desarrollo de Aguascalientes”, sostuvo.

En el encuentro que se celebró en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversión de la Sedecyt; Emilio Gerardo Hernández Guzmán, director general del proyecto; Jaime Eduardo López García, Alejandra Berenice López García y Aldo Aarón López García, inversionistas.