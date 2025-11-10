Anuncia Esteban Villegas, reactivación de la mina de Santa María del Oro, en Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció la reactivación de la mina de Santa María del Oro, localizada en el norte de esa entidad, con lo cual se reactivará la actividad económica de la región.

Por su parte el director general de Minera Atocha, Bernardo Benjamín Ysita del Hoyo explicó que se espera que inicien operaciones en enero o febrero de 2026, con una plantilla de 100 trabajadores de la región y en el mediano plazo se proyecta llegar a 300 puestos de trabajo generados. “Antes de tres años ya estaremos en otro nivel”.

El primer grupo de empleados son metalurgistas que ya se contrataron en el lugar, los cuales ya comenzaron a capacitarse.

El empresario aseguró que ya se cuenta con todos los permisos para poder arrancar.

Ysita del Hoyo explicó que la Mina Santa María del Oro fue en su momento una de las principales minas del país.

Iniciarán con la reactivación de los jales (depósitos de material sobrante de los procesos de producción), con una planta de cianuración para el beneficio de metales, la cual tendrá capacidad para procesar 1,000 toneladas diarias. Además, se tiene como proyecto construir una planta de flotación.

Dijo que a pesar de que en los años del siglo pasado 30 fue una mina muy importante, en ese tiempo no se contaba con la tecnología para una óptima recuperación de todos los minerales. Por ello algunos jales quedaron con una cantidad de oro importante que se va a recuperar.

Asimismo, comentó que ese grupo está tratando de recuperar todas las minas del municipio para poderlas echar a andar en el mediano plazo “para que esto vuelva a ser lo que fue en el siglo pasado: una de las principales zonas mineras de todo el país, que producía oro, plata y cobre”.

Además, se va a aprovechar para limpiar el impacto que dejaron las operaciones de la mina anterior con las nuevas normas en la materia.

El también presidente del Sector Privado Empresarial de Durango expuso que es necesario invertir cuando está difícil la situación económica, no cuando está todo fácil.

“Cuando todo está bien luego se caen los mercados, se cae todo y acaban siendo malos negocios. En cambio, cuando se ve difícil la situación, invierte uno y de repente ya está preparado el negocio cuando empieza a reverdecer.

El anuncio ocurrió durante una conferencia de prensa del gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal, quien dijo que eso forma parte del Plan de Reactivación Económica para el Cierre de 2025 en la entidad.

Dijo que a pesar de que estamos en cierre de año, donde se vuelve complejo el arranque de inversiones, ese grupo minero duranguense decidió apostar en este que calificó como un proyecto estratégico.

“Ésta es una de las mejores formas para reactivar la economía de la región norte de la entidad”.

Dijo que el gobierno del estado estará pendiente para apoyar a la empresa en la gestión de permisos que hagan falta de tramitar ante el gobierno federal.