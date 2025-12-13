China COFCO embarca el primer cargamento de trigo argentino a granel con destino a China

La firma agroindustrial estatal china COFCO International está cargando el primer cargamento comercial a granel de trigo argentino con destino a China, abriendo una nueva ruta comercial entre ambos países, informó la empresa.

El cargamento, de unas 65,000 toneladas métricas, se está cargando en la terminal portuaria de COFCO en Timbúes, Argentina, y zarpará rumbo a China para ser utilizado por la industria molinera.

Funcionarios argentinos y chinos asistieron a la carga del buque.