Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

China COFCO embarca el primer cargamento de trigo argentino a granel con destino a China

Funcionarios argentinos y chinos asistieron a la carga del buque.

main image

Una planta de la cadena de suministro agrícola china Cofco International, cerca de Sorriso, Mato Grosso, Brasil.Foto: AFP

AFP

La firma agroindustrial estatal china COFCO International está cargando el primer cargamento comercial a granel de trigo argentino con destino a China, abriendo una nueva ruta comercial entre ambos países, informó la empresa.

El cargamento, de unas 65,000 toneladas métricas, se está cargando en la terminal portuaria de COFCO en Timbúes, Argentina, y zarpará rumbo a China para ser utilizado por la industria molinera.

Funcionarios argentinos y chinos asistieron a la carga del buque.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete