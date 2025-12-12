Alcoholímetro CDMX: Así operará el programa Conduce sin Alcohol en la temporada navideña 2025

Ante el incremento de accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas alcoholicas durante las celebraciones navideñas, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el operativo Conduce sin Alcohol, que operará de manera continua del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

La estrategia busca reducir siniestros durante el llamado maratón Guadalupe-Reyes, una temporada en la que aumenta la movilidad y las reuniones sociales en la Ciudad de México.

Operativos las 24 horas en las 16 alcaldías

El alcoholímetro estará activo las 24 horas del día, con 1,130 puntos de revisión distribuidos en:

Accesos y salidas de la Ciudad de México.

Vialidades principales.

Zonas con mayor incidencia de accidentes relacionados con alcohol.

Los módulos se instalarán de forma aleatoria y continua, reforzando la presencia en sitios con mayor flujo vehicular.

En cada punto, personal capacitado realizará entrevistas preliminares con equipos Alcostop, que detectan alcohol en el ambiente interior del vehículo. Si se identifica consumo, se aplicará la prueba de alcoholemia mediante aire espirado, conforme al Reglamento de Tránsito.

Multas, arrestos y sanciones por manejar alcoholizado

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conducir tras ingerir bebidas alcohólicas y optar por alternativas seguras como transporte público, taxi o conductor designado.

Quienes superen los niveles permitidos enfrentarán:

Multa de 60 UMAS (aproximadamente 6,514 pesos).

Arresto de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”.

Remisión del vehículo al corralón, en caso de ser necesario.

“Es un programa que salva vidas”: Brugada

Durante el banderazo de inicio del operativo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que el programa Conduce sin Alcohol ha permitido reducir 78% los accidentes y 77% los hechos fatales en horarios de mayor incidencia desde su implementación en 2003.

“No buscamos castigar, sino evitar tragedias. Este programa salva vidas”, afirmó. Brugada llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y subrayó que la seguridad vial es una tarea compartida entre autoridades y conductores.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que más de 500 elementos participarán en el dispositivo, apoyados con tecnología de última generación y acompañamiento de personal de derechos humanos.

Asimismo, destacó que 47% del equipo operativo son mujeres, lo que fortalece la perspectiva de género en la implementación del programa.

Desde 2003, se han instalado más de 76,000 puntos de revisión, realizado 23 millones de entrevistas y aplicado más de 2 millones de pruebas de alcoholemia, según datos oficiales.

Primer detenido del operativo 2025-2026

Durante el arranque del programa en Pino Suárez, un conductor fue puesto a disposición del juez cívico tras superar los niveles permitidos de alcohol. Su vehículo fue remitido al corralón.

Alcoholímetro de la Ciudad de México arranca con el operativo por la temporada navideña 2025.Cortesía X / @LaSEMOVI

Las autoridades insistieron en que el operativo tiene carácter preventivo y busca garantizar que peatones, ciclistas y automovilistas regresen con bien a casa durante las festividades. El programa, vigente desde hace 22 años, se mantiene como una de las políticas públicas más efectivas de seguridad vial en el país.