Aguascalientes apuesta por mujeres con más oportunidades

En Aguascalientes estamos convencidos de que crear oportunidades para las mujeres es una de las formas más poderosas de prevenir y combatir la violencia. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado impulsamos programas que fortalecen su autonomía, amplían sus posibilidades de crecimiento y les brindan herramientas reales para transformar su vida y la de sus familias.

Con la Tarjeta Rosa miles de mujeres reciben un apoyo económico bimestral que les permite tener un respiro en su economía y, además, acceder a capacitaciones, talleres y cursos que fortalecen sus habilidades personales y profesionales.

Otro apoyo fundamental son las Estancias Infantiles, espacios seguros donde cuidamos a niñas y niños mientras sus mamás trabajan, estudian o emprenden. Hoy contamos con 64 estancias en todo el estado, lo que brinda tranquilidad a las mujeres y abre la puerta a nuevas oportunidades laborales y educativas.

Estos programas y muchos más tienen un objetivo claro: que en Aguascalientes todas las mujeres vivan con más seguridad, autonomía y posibilidades de crecer.

Para obtener más información sobre estos apoyos, puedes acudir a las oficinas de la Sedeso, ubicadas en Bulevar José Ma. Chávez No. 3202.