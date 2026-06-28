El agua, activo estratégico de desarrollo; Américo Villarreal llama a proteger el recurso que impulsa el crecimiento de Tamaulipas

- Destaca inversiones históricas en infraestructura hidráulica y una estrategia integral apegada a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para asegurar el derecho humano al agua.

- Tamaulipas con condiciones naturales que le otorgan ventajas competitivas frente a otras entidades del norte del país, sostiene gobernador.

Ciudad Victoria, TAMPS. – En un momento en que Tamaulipas consolida su papel como uno de los principales polos logísticos, energéticos e industriales del país, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que el acceso al agua representa uno de los factores estratégicos para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de tamaulipecas y tamaulipecos.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, sostuvo que el recurso hídrico debe dejar de entenderse únicamente como un servicio público para asumirse como un elemento fundamental para la seguridad, la productividad y el desarrollo sustentable del estado, al tiempo que hizo un llamado a la población a participar activamente en su conservación.

"Es un recurso vital... y que también en el marco de las oportunidades de desarrollo y crecimiento es un recurso natural limitado", expresó el gobernador de Tamaulipas al explicar que, aunque el planeta está cubierto en su mayor parte por agua, únicamente una pequeña proporción es apta para el consumo humano, lo que obliga a administrarla con responsabilidad.

Villarreal Anaya dijo que la estrategia impulsada por su gobierno forma parte de la política hídrica nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar primero el derecho humano al agua y, a partir de ello, ordenar su aprovechamiento para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial y empresarial.

"Vivimos en un estado privilegiado... es un estado de vocación energética, que contamos con recursos hídricos, que contamos con logística de movilidad, que tenemos costa, que tenemos montaña, que tenemos recursos agropecuarios y principalmente tenemos tamaulipecas y tamaulipecos... que vamos a hacer de esta gran entidad lo que se merece y contribuir, como siempre, con lo que nos corresponde para el desarrollo de este gran país que es México".

Afirmó que desde el inicio de la presente administración, en Tamaulipas se ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y, alineados con la visión de la presidenta Sheinbaum, se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital, así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado.

"Hay un gran programa de desarrollo a nivel Federal del cual está sumado el estado de Tamaulipas en forma importante, con aportaciones de recursos importantes de la Federación con esta visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a las que se suma el gobierno del estado en estos aspectos tan importantes: desarrollo urbano, derecho humano, de sustantividad agrícola, pecuaria y desarrollo empresarial”, puntualizó.

“Estoy plenamente convencido de que el agua es uno de los recursos más valiosos con que contamos para tener una proyección y una sustentabilidad, de acuerdo con la oportunidad con que se cuente en cada una de las regiones de nuestra nación y el cuidado que hoy se está poniendo a nivel federal en este sentido, y que hagamos lo propio con esa misma exactitud y entusiasmo en cada una de las entidades, para sumarnos a este ahorro para su uso eficiente y eficaz de nuestro recurso hídrico”, dijo el gobernador.

Como parte de esa visión, Villarreal Anaya recordó que al inicio de su administración se tomó la decisión de elevar el manejo del agua al más alto nivel de la estructura gubernamental mediante la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, convirtiendo a Tamaulipas en una de las primeras entidades del país en dar esta prioridad.

Detalló que la dependencia fue diseñada para atender tres prioridades: garantizar el suministro urbano y el derecho humano al agua; preservar el recurso para el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria; y asegurar disponibilidad para el crecimiento industrial y empresarial, sectores que impulsan la transformación económica de Tamaulipas.

Dentro de esa estrategia destacó la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, considerada una de las obras hidráulicas más importantes para la capital del estado en las últimas décadas y respaldada por la presidenta Sheinbaum. El proyecto contempla una inversión federal y estatal aproximada de 2 mil 600 millones de pesos.

"Esta obra... está planeada para que podamos estar gozando de este recurso, primeramente Dios, a mediados del año 2027", dijo al explicar que la nueva infraestructura permitirá enviar agua ya potabilizada desde la presa hasta Ciudad Victoria, incrementando la eficiencia del sistema y garantizando el abastecimiento para los próximos 20 o 25 años.

Detalló que, además de las grandes obras de infraestructura, el gobierno del estado fortalece el acceso al agua mediante recursos provenientes de programas como PROAGUA y el Fondo de Infraestructura Social (FISE), con los cuales se rehabilitan líneas de conducción, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, redes hidráulicas y nuevos pozos para comunidades que históricamente enfrentaban problemas de abastecimiento.

El gobernador de Tamaulipas destacó que el estado posee condiciones naturales que le otorgan ventajas competitivas frente a otras entidades del norte del país, gracias a su sistema de presas, cuencas, ríos y lagunas, infraestructura que hoy resulta determinante para el desarrollo económico. "Tamaulipas es uno de los Estados que tiene más presas y que eso nos da una ventaja también de presencia y competitividad a nivel del norte de nuestro país".

Villarreal Anaya explicó que la disponibilidad de agua en la zona sur ha permitido incluso consolidar uno de los principales corredores de generación eléctrica del país mediante siete plantas de ciclo combinado de la CFE, cuya operación depende precisamente de la disponibilidad del recurso.

Hizo notar que a través de los programas del DIF Tamaulipas y de la Dirección de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Bienestar Social, en lo que va de su gobierno se han entregado más de 10 mil tinacos, para que, cuando se les surta mediante una pipa o las familias tengan el abasto de agua y, además, se impulsan acciones como la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026.

Sostuvo que el éxito de la política hídrica depende de una responsabilidad compartida entre Federación, Estado, municipios y ciudadanía. "Aquí tenemos que actuar los cuatro niveles de gobierno: el gobierno federal, estatal, municipal y el ciudadano, que es el usuario y el que debe de cuidar este gran recurso que es el agua", enfatizó.

Respecto a las condiciones de las once presas en el estado, Villarreal Anaya explicó que en la zona norte las presas internacionales La Amistad y Falcón se encuentran con buenos niveles de captación y, por indicaciones de la Conagua y con conocimiento de la presidenta, están destinadas a dar surtimiento a las regiones de los municipios fronterizos y al desarrollo urbano y que el resto están por encima del 60%.

Indicó que recientemente Tamaulipas se convirtió en referente nacional al emprender un operativo conjunto con inspectores de la Comisión Nacional del Agua para supervisar los distritos de riego y las cuencas agrícolas, a fin de verificar que los concesionarios de agua cumplan con los permisos otorgados.

Al concluir el programa, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario recalcó que el agua constituye uno de los activos más valiosos para el futuro de Tamaulipas y recordó que la entidad cuenta con recursos hídricos, vocación energética, infraestructura logística, potencial agropecuario y capital humano para seguir contribuyendo al desarrollo nacional.