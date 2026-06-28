Inaugura Clara Brugada la UTOPIA Cen Tlalli Ocotepec en beneficio de más de 72 mil habitantes de La Magdalena Contreras

La Utopía Cen Tlalli Ocotepec, beneficiará a más de 72 mil habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras.

El nuevo complejo ofrecerá gratuitamente servicios de salud, cuidados, cultura, deporte y recreación, con infraestructura para infancias, personas adultas mayores y mujeres, bajo un modelo de urbanismo social y feminista.

La obra integra 11 edificios en un complejo de más de 30 mil metros cuadrados y forma parte de la transformación de la zona alta de Magdalena Contreras, junto con proyectos de movilidad, espacio público e infraestructura sustentable.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró esta tarde la primera Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social, del poniente de la capital, denominada Utopía Cen Tlalli Ocotepec, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, en beneficio de más de 72 mil personas de la alcaldía Magdalena Contreras.

Acompañada por su gabinete de Gobierno y legisladores federales y locales, y ante miles de personas de esta demarcación, la mandataria de la Ciudad de México, afirmó que Utopía Cen Tlalli Ocotepec —que significa “Tierra Unida” en Nahuatl, de más de 30 mil metros cuadrados— forma parte de una política pública integral que busca acercar servicios esenciales a comunidades históricamente marginadas, bajo los principios de urbanismo social, feminista y de proximidad para garantizar el derecho a la ciudad.

“Esta nueva utopía que estamos inaugurando el día de hoy es la primera utopía del poniente de la ciudad de México. La primera utopía de más de 30 mil metros cuadrados en la periferia de la Magdalena Contreras, que es donde más se necesita. Y recordar que las utopías son parte del segundo piso de la transformación del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Al destacar la consolidación de proyectos de infraestructura social, adicional a este nuevo espacio público, como el mejoramiento del suministro de agua en más de 22 colonias y arranque de las obras del Cablebús en esta alcaldía que impulsa su gobierno, la jefa del Ejecutivo de la ciudad refrendó su compromiso en proyectos que reduzcan las desigualdades e impulsen desarrollo en las periferias de la ciudad.

“Para el Gobierno de la Ciudad, las periferias son el centro de atención, de apoyo, de inversión y de transformación”, subrayó.

En ese sentido, destacó que las nuevas instalaciones cuentan con servicios clave como un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad, con horarios amplios que favorecen a familias trabajadoras.

El complejo también contará con una Casa de Día para personas adultas mayores, brindando espacios de atención, convivencia y reconocimiento a este sector de la población, permitiendo consolidar un modelo de bienestar comunitario, que articula servicios sociales, infraestructura moderna y políticas públicas orientadas a la equidad y hacer justicia a las mujeres, principalmente.

“Con las utopías se hace efectivo el derecho a la ciudad y es lo mejor del urbanismo social porque brinda los servicios esenciales a la población que más lo necesita. Las utopías representan lo mejor del urbanismo feminista, porque hace justicia a las mujeres”.

Indicó que la Utopía Cen Tlalli Ocotepec es un espacio integral orientado al bienestar comunitario, ofreciendo programas de estimulación cognitiva, bienestar emocional y desarrollo personal, así como actividades artísticas, activación física, infraestructura especializada para personas con discapacidad, con servicios de terapia y rehabilitación física y sensorial.

Asimismo, resaltó que contará con un Sistema Público de Cuidados, al incorporar lavanderías populares y comedores comunitarios para reducir la carga del trabajo doméstico a las mujeres, además de instalaciones deportivas y recreativas como una alberca semiolímpica gratuita, espacios para aprendizaje musical y áreas de esparcimiento, enfatizando que todos los servicios brindados dentro de la Utopía son completamente gratuitos.

En materia de salud, la Utopía cuenta con atención médica integral que incluye consulta general, atención dental, especialidades como ginecología, mastografías con tecnología avanzada y laboratorio clínico sin costo. También se ofrecen servicios de salud mental y atención a adicciones.

“Le pido a los compañeros y compañeros las que van a estar a cargo de esta utopía, que esta utopía cierre más allá de las 10 de la noche, porque esta es una zona periférica, porque la gente llega tarde del trabajo y porque aquí se requiere que la alberca esté hasta más de las 10 de la noche”, solicitó la Jefa de Gobierno.

Al tomar la palabra , el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, destacó que la Utopía Cen Tlalli Ocotepec forma parte de la transformación integral que se desarrolla en la zona alta de la alcaldía Magdalena Contreras, donde también se impulsa la construcción de una estación del Cablebús y la recuperación de espacios deportivos.

Explicó que el complejo fue edificado sobre un predio de alrededor de 20 mil metros cuadrados, en el que anteriormente predominaban campos de fútbol, aprovechando dos terrazas naturales para desarrollar una obra de dos niveles integrada por 11 edificios de nueva construcción, con cerca de 6 mil metros cuadrados techados y más de 17 mil metros cuadrados de espacios abiertos para actividades comunitarias.

Basulto Luviano resaltó que uno de los principales ejes de la obra es el Sistema Público de Cuidados, diseñado para acercar servicios que fortalezcan el bienestar de las familias y contribuyan a redistribuir las tareas de cuidad.

En ese sentido, la Utopía cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, Casa de Día para Personas Adultas Mayores, lavandería pública, comedor popular, temazcal y un Centro de Cuidado de las Emociones con atención psicológica y jurídica para mujeres, infantes y población LGBT+, además de talleres comunitarios y espacios destinados al cuidado personal.

En materia de salud, el titular de Sobse informó que la Casa de Salud incorpora un modelo de atención integral y preventiva con consultorios de medicina general, odontología, ginecología, pediatría y nutrición, además de laboratorio clínico, mastógrafo, rehabilitación física con alberca de hidroterapia y espacios de terapia sensorial, acercando servicios gratuitos y de calidad a una población que históricamente enfrenta barreras para acceder a ellos.

Respecto al componente deportivo y recreativo, señaló que el complejo cuenta con una alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box y diversas canchas para la práctica deportiva.

A ello se suma una amplia oferta cultural y educativa integrada por biblioteca, aula digital, librería y talleres de música, danza, teatro, cine, idiomas, muralismo y oficios, así como un proyecto recreativo de gran escala con tirolesas, muros para escalar, aero bungee, jaulas de bateo, canchas de pádel y voleibol de playa, circuitos extremos y un avión lúdico con simulador de vuelo y espacios inmersivos de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, destacó que la Utopía incorpora infraestructura sustentable mediante la conservación de 263 árboles y más de 12 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de sistemas de captación de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales, biofiltros y calentadores solares para la alberca, acciones que fortalecen el cuidado del medio ambiente y la resiliencia del complejo.

Finalmente, el secretario de Obras y Servicios reconoció el trabajo de las empresas participantes y de más de dos mil trabajadoras y trabajadores de la construcción que hicieron posible esta obra, la cual abre sus puertas como un nuevo espacio público destinado a garantizar el acceso al deporte, la cultura, la salud y los cuidados para las y los habitantes de la Magdalena Contreras.

En su oportunidad, el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, calificó como un día histórico para la demarcación la inauguración de la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, al señalar que este espacio fue concebido para responder a las principales necesidades de las comunidades de la zona, con servicios de salud y cuidados, infraestructura deportiva y cultural, así como áreas dedicadas a la recreación, la ciencia y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, agradeció a la jefa de Gobierno por hacer realidad un proyecto largamente esperado por las y los habitantes de la alcaldía, destacando que la llegada de las Utopías demuestra que los grandes proyectos para transformar la vida de las comunidades dejaron de ser un anhelo para convertirse en una realidad, de la que hoy Magdalena Contreras forma parte.