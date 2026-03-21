En agosto egresarán más de 500,000 jóvenes con certificado de Formación Profesional: Mario Delgado

Será la primera generación en recibir este documento oficial, resaltó el titular de la SEP al encabezar la sesión del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior.

Ya son 26 instituciones de Educación Superior las que podrán certificar a los egresados del bachillerato público, anunció.

Se cumple con la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de vincular y articular al bachillerato con la Educación Superior: subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

Con el respaldo de 26 universidades nacionales y estatales al nuevo Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cierre del ciclo escolar 2025-2026, las y los 527 mil 480 estudiantes que egresarán de preparatorias públicas recibirán un certificado de Formación Profesional, el cual estará avalado por estas instituciones de Educación Superior, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Luego de firmar un convenio de colaboración mediante el cual se integran 20 universidades más a las seis que ya participaban, Delgado Carrillo destacó que las y los egresados serán la primera generación en recibir un certificado de Formación Profesional. Del total, 302 mil 111 corresponden al Bachillerato Tecnológico y 225 mil 369 al Bachillerato General.

En el marco de la sesión del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional de Media Superior, el titular de la SEP aseguró que las y los jóvenes que reciban su certificado con el sello de una universidad reconocida se van a entusiasmar y, seguramente, desearán continuar con sus estudios.

“Entonces, por ello, esta generación del nuevo Bachillerato Nacional va a tener un impacto directo en el nivel superior y serán las y los jóvenes que llegarán mejor preparados y con más habilidades para enfrentar la educación superior”, comentó.

En presencia de rectoras, rectores, directoras y directores de diversas universidades del país, el titular de la SEP recordó que, gracias al apoyo de la jefa del Ejecutivo Federal, actualmente se construyen más preparatorias, se amplían otras y se reconvierten secundarias para abrir más espacios, con el fin de que las y los jóvenes no dejen de estudiar. El reto en esta administración es crear 200 mil espacios.

Agradeció el apoyo y el esfuerzo que hacen las universidades para respaldar al Bachillerato Nacional, con lo que asumen su responsabilidad de ofrecer alternativas a esta generación de jóvenes: una generación de alumnas y alumnos que merecen el respaldo de las autoridades educativas.

En su intervención la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, dijo que con la firma de los convenios se cumple con la instrucción de la Presidenta de México de vincular y articular el bachillerato con la Educación Superior, sobre todo cuando se hace con universidades que ponen su prestigio en los certificados que entregarán a las y los jóvenes.

“Les agradecemos mucho que, incluso teniendo sus propios estudiantes, estén dispuestos a sumar. Es un acto de enorme generosidad y de colaboración; lo agradecemos”.

Luego de la firma de los convenios, las instituciones que avalarán certificados a los egresados del Bachillerato Nacional son las Universidades Autónomas de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo y Yucatán, además de la Universidad del Carmen y el Instituto Campechano.

También lo harán la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Todas se suman al Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que ya habían firmado un convenio de colaboración en ese rubro.