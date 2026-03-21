CDMX activa alertas por frío: Tlalpan en naranja y cuatro alcaldías en amarillo

La Ciudad de México se prepara para una madrugada fría. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja y alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas durante las primeras horas del domingo 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con la dependencia, la alerta naranja se emitió para la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre la 01:00 y las 08:00 horas.

En paralelo, se activó alerta amarilla en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde el termómetro podría descender a entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo periodo.

¿Qué significan estas alertas?

Las alertas forman parte del sistema de monitoreo de riesgos de la capital y buscan advertir a la población sobre condiciones climáticas que pueden afectar la salud, especialmente en zonas altas o rurales.

Mientras la alerta amarilla implica condiciones de frío moderado, la alerta naranja advierte de un mayor riesgo por temperaturas más bajas, por lo que se intensifican las recomendaciones preventivas.

Recomendaciones ante el frío

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la población tomar medidas para evitar enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados a las bajas temperaturas:

Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana

Aplicar crema para proteger la piel del frío

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de síntomas, acudir al centro de salud más cercano

También se recomendó tener precaución con el uso de calentadores y chimeneas, asegurando siempre una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel (55 5658 1111) o al número de la SGIRPC (55 5683 2222).

Además, se pidió mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil, donde se actualizan las condiciones meteorológicas y las alertas en tiempo real.

Con el descenso de temperatura previsto, las autoridades llaman a extremar precauciones, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.