Clima para este domingo 22 de marzo: lluvias, calor y frío en la madrugada

El clima en el país para este domingo 22 de marzo estará marcado por un contraste importante, ya que, mientras algunas regiones registrarán lluvias y chubascos, en otras persistirá el ambiente caluroso, y durante la madrugada se mantendrán temperaturas bajas en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Lluvias y tormentas en el centro y sur del país

Para este domingo, una circulación ciclónica en altura, combinada con una vaguada y el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, provocará:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero y Oaxaca

Chubascos (5 a 25 mm) en Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas

Lluvias aisladas en la Ciudad de México y otras entidades del centro y sureste

Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos o afectaciones en zonas bajas .

Vientos y condiciones adversas

El SMN también prevé rachas de viento de hasta 40 a 60 km/h en varias entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México, lo que podría provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar hasta 70 km/h, acompañadas de oleaje elevado.

Calor en gran parte del país, pero frío al amanecer

A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional:

Hasta 45 grados celsius en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Sinaloa

Entre 35 y 40 grados celsius en entidades del occidente, centro y sur

Sin embargo, el contraste será notable durante la madrugada del domingo, cuando se esperan:

Temperaturas de -5 a 0 grados celsius con heladas en zonas montañosas del centro y norte

Mínimas de 0 a 5 grados celsius en otras regiones altas del país ¿Cómo estará el clima en la CDMX?

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica:

Lluvias aisladas durante el día

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Ambiente templado a cálido en la tarde

Pero el punto más relevante será durante la madrugada, cuando se activaron alertas por frío:

Temperaturas de 1 a 3 grados celsius en Tlalpan (alerta naranja)

Entre 4 y 6 grados celsius en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta (alerta amarilla)

Estas condiciones obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas altas de la capital.

El inicio de la primavera estará acompañado de un clima variable, desde lluvias en el centro y sur, calor en gran parte del país y frío en zonas elevadas durante la madrugada.

Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por las posibles lluvias y vientos fuertes a lo largo del día.