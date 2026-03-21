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Clima para este domingo 22 de marzo: lluvias, calor y frío en la madrugada
Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por las posibles lluvias y vientos fuertes a lo largo del día.
El clima en el país para este domingo 22 de marzo estará marcado por un contraste importante, ya que, mientras algunas regiones registrarán lluvias y chubascos, en otras persistirá el ambiente caluroso, y durante la madrugada se mantendrán temperaturas bajas en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .
Lluvias y tormentas en el centro y sur del país
Para este domingo, una circulación ciclónica en altura, combinada con una vaguada y el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, provocará:
Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos o afectaciones en zonas bajas .
Vientos y condiciones adversas
El SMN también prevé rachas de viento de hasta 40 a 60 km/h en varias entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México, lo que podría provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.
En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar hasta 70 km/h, acompañadas de oleaje elevado.
Calor en gran parte del país, pero frío al amanecer
A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional:
Sin embargo, el contraste será notable durante la madrugada del domingo, cuando se esperan:
Para la Ciudad de México, el pronóstico indica:
Pero el punto más relevante será durante la madrugada, cuando se activaron alertas por frío:
Estas condiciones obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas altas de la capital.
El inicio de la primavera estará acompañado de un clima variable, desde lluvias en el centro y sur, calor en gran parte del país y frío en zonas elevadas durante la madrugada.
Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por las posibles lluvias y vientos fuertes a lo largo del día.