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Clima para este domingo 22 de marzo: lluvias, calor y frío en la madrugada

Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por las posibles lluvias y vientos fuertes a lo largo del día.

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Foto: AFP 

Redacción El Economista

El clima en el país para este domingo 22 de marzo estará marcado por un contraste importante, ya que, mientras algunas regiones registrarán lluvias y chubascos, en otras persistirá el ambiente caluroso, y durante la madrugada se mantendrán temperaturas bajas en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . 

Lluvias y tormentas en el centro y sur del país

Para este domingo, una circulación ciclónica en altura, combinada con una vaguada y el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, provocará:

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero y Oaxaca
  • Chubascos (5 a 25 mm) en Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas
  • Lluvias aisladas en la Ciudad de México y otras entidades del centro y sureste

    • Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos o afectaciones en zonas bajas . 

    Vientos y condiciones adversas

    El SMN también prevé rachas de viento de hasta 40 a 60 km/h en varias entidades del centro del país, incluida la Ciudad de México, lo que podría provocar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

    En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar hasta 70 km/h, acompañadas de oleaje elevado. 

    Calor en gran parte del país, pero frío al amanecer

    A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional:

  • Hasta 45 grados celsius en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Sinaloa
  • Entre 35 y 40 grados celsius en entidades del occidente, centro y sur

    • Sin embargo, el contraste será notable durante la madrugada del domingo, cuando se esperan:

  • Temperaturas de -5 a 0 grados celsius con heladas en zonas montañosas del centro y norte
  • Mínimas de 0 a 5 grados celsius en otras regiones altas del país ¿Cómo estará el clima en la CDMX?

    • Para la Ciudad de México, el pronóstico indica:

  • Lluvias aisladas durante el día
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h
  • Ambiente templado a cálido en la tarde

    • Pero el punto más relevante será durante la madrugada, cuando se activaron alertas por frío:

  • Temperaturas de 1 a 3 grados celsius en Tlalpan (alerta naranja)
  • Entre 4 y 6 grados celsius en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta (alerta amarilla)

    • Estas condiciones obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas altas de la capital. 

    El inicio de la primavera estará acompañado de un clima variable, desde lluvias en el centro y sur, calor en gran parte del país y frío en zonas elevadas durante la madrugada.

    Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones tanto por las bajas temperaturas matutinas como por las posibles lluvias y vientos fuertes a lo largo del día.

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