Afore XXI Banorte impulsa designación de beneficios: un trámite clave de previsión financiera

La designación de beneficiarios permite elegir hasta cinco personas y asignarles porcentajes específicos del saldo de Ahorro Voluntario de la Cuenta Individual

En el marco del Mes del Testamento, Afore XXI Banorte recuerda la importancia de designar beneficiarios para las Cuentas Individuales de Ahorro para el Retiro, un trámite que asegura que los recursos acumulados puedan ser reclamados por familiares o seres queridos en caso de fallecimiento del titular.

Al respecto, cabe señalar que existen dos tipos de beneficiarios: los legales, establecidos de forma automática según lo previsto en la ley, que pueden ser la o el cónyuge, las hijas o hijos menores de 16 años o hasta 25 si siguen estudiando, hijas o hijos con discapacidad, familiares ascendentes que dependan económicamente de la o el titular de la cuenta, o bien, la concubina o el concubinario, a falta de los anteriores. Estas personas tendrán derecho a una pensión o a retirar los recursos de la cuenta en una sola exhibición.

“La designación de beneficiarios es un acto de responsabilidad, y de previsión familiar que estamos impulsando como parte de nuestro compromiso con la educación financiera”, afirmó David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte.

Por otra parte, existen los beneficiarios designados, quienes son elegidos por la o el titular de la cuenta mediante un proceso realizado directamente en una oficina. Con este trámite, la o el titular puede elegir hasta cinco beneficiarios —sin importar si estos tienen o no algún vínculo familiar con el cuentahabiente— y asignar porcentajes específicos del saldo a cada uno. Cabe señalar que dichos beneficiarios podrán solicitar la disposición de los recursos no destinados a pensión, es decir, únicamente los acumulados en la subcuenta de Ahorro Voluntario.

El trámite de designación requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y los datos completos de cada beneficiario. En caso de fallecimiento, el proceso de reclamo se resuelve en un promedio de 10 días hábiles.

Con esta iniciativa, la Administradora busca apoyar a sus cuentahabientes, reafirmando su compromiso con la seguridad patrimonial y la tranquilidad de las y los trabajadores mexicanos.