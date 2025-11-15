Activan alertas por frío en CDMX: Tlalpan entra en Alerta Naranja; cinco alcaldías en Alerta Amarilla

La Ciudad de México se prepara para una madrugada especialmente fría. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este sábado una Alerta Naranja y una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas que se presentarán entre la medianoche y las 08:00 horas del domingo 16 de noviembre de 2025.

Tlalpan, bajo Alerta Naranja

De acuerdo con las autoridades, la alcaldía Tlalpan registrará las temperaturas más bajas de la capital. Se prevé que los termómetros desciendan entre 1 y 3 grados Celsius, un nivel que incrementa el riesgo para la población vulnerable y que amerita medidas de prevención reforzadas.

Cinco alcaldías en Alerta Amarilla

La SGIRPC también activó Alerta Amarilla en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas zonas se esperan temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para la población

Las autoridades llamaron a tomar precauciones durante las próximas horas, especialmente en hogares con niñas, niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias. Entre las recomendaciones destacan:

Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial.

En caso de presentar síntomas de malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

Líneas de emergencia y canales oficiales

La SGIRPC recordó que ante cualquier incidente, la población puede comunicarse al 911, a Locatel (5658 1111) o directamente a Protección Civil al 555683 2222.

Además, pidió mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales:

X (antes Twitter): @SGIRPC_CDMX

Facebook: @SGIRPCCDMX

La dependencia insistió en que la prevención es clave para reducir riesgos durante esta temporada, que se anticipa con descensos de temperatura más frecuentes.