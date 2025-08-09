Activan Alerta Roja por lluvias fuertes y granizo en Álvaro Obregón

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en la alcaldía Álvaro Obregón. Se prevén precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, así como granizadas, entre las 17:20 y las 23:00 horas.

La dependencia también informó la actualización de la Alerta Naranja para Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y posible granizo en el mismo horario.

En tanto, la Alerta Amarilla se mantiene vigente para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Recomendaciones a la población

La SGIRPC exhortó a los habitantes a tomar precauciones como portar paraguas o impermeable, utilizar el agua de lluvia para riego, y mantener libres de basura las coladeras.

También pidió guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir a azoteas o andamios, y alejarse de postes, cables de electricidad y árboles.

Se recomendó evitar transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones, conducir con precaución ante la posible presencia de restos de árboles u objetos arrastrados, y apartarse de muros o espectaculares con riesgo de caída.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222). La información oficial se actualiza en las redes sociales de la dependencia y en el portal www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.